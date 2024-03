Jungs oder Mädchen? "Bachelor"-Gewinnerin Clea-Lacy verrät Baby-Geschlecht

"So niedlich gemacht eure Verkündung! Herzlichen Glückwunsch 🩵🩵", schreibt eine andere Person.

Unter dem Video gratulieren zahlreiche Fans. "Die große Schwester bekommt zwei Brüderchen, alles Gute weiterhin in der Schwangerschaft", wünscht eine Followerin und meint damit Hasims Tochter aus einer vergangenen Beziehung.

In einem süßen Instagram-Reel stehen die 32-Jährige und ihr Partner Hasim mit Luftballons, welche die Aufschrift "Boy" und "Girl" tragen, hinter einem üppig gedeckten Tisch mit einer riesigen Torte. Anschließend zündet das Paar die Oberfläche des Kuchens an, bis diese herunterbrennt und letztlich das Baby-Geschlecht enthüllt.

Die 32-Jährige erwartet zwei Jungs. © Bildmontage:Screenshot/Instagram/clea_lacy

In ihrer Story bedankte sich die Ex-Freundin von Ex-"Bachelor" Sebastian Pannek (37), die in ihrer Schwangerschaft an Schlafstörungen und Rückenschmerzen leide, für die vielen Glückwünsche: "Wir haben uns sehr gefreut und sind nach wie vor sehr, sehr happy."

Vor knapp einem Jahr machten Clea-Lacy und Hasim ihre Beziehung öffentlich. Im November 2023 gaben sich die beiden das Jawort.

Wann genau die Geburt der Zwillinge ansteht, verriet die Badenerin noch nicht. Doch Fans können sicher sein, dass sie auch dies sicherlich bald erfahren werden.