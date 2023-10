Es ist offiziell: Kanye West hat wieder geheiratet!

Kanye West (46) hat wieder geheiratet. © Ashley Landis/AP/dpa

Anfang des Jahres haben US-Rapper Kanye West und Designerin Bianca Censori ihre Liebe publik gemacht, zeigen sich seitdem regelmäßig Seite an Seite in skurrilen und freizügigen Outfits in der Öffentlichkeit und sorgen so für jede Menge Gesprächsstoff - genau wie mit ihrem Beziehungsstatus.

Sind die beiden nun verheiratet oder nicht?

Neue Dokumente, die der Daily Mail vorliegen, belegen jetzt: Kanye und Bianca haben sich tatsächlich das Jawort gegeben!

Wie aus der offiziellen Heiratsurkunde hervorgeht, soll das Paar bereits am 20. Dezember 2022 im kalifornischen Palo Alto vor den Traualtar getreten und vor den Augen von Trauredner James Mayfield den Bund der Ehe eingegangen sein.

Mayfield, der "Ehe-Pakete" ab 385 US-Dollar (gut 360 Euro) anbietet, verspreche diskrete Trauungen, die nicht von einem offiziellen Standesbeamten durchgeführt werden und ohne Trauzeugen vonstattengehen sollen, wie es heißt. Dennoch seien diese Eheschließungen rechtskräftig.

West und Censori hätten sich ganz bewusst für eine sehr intime und vertrauliche Zeremonie entschieden, verriet ein enger Freund des Paares dem Blatt: "Sie sind sehr privat miteinander. Ich glaube, außer den beiden weiß niemand genau, wie es abgelaufen ist."