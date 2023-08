Fragwürdige Outfits: Kanye West barfuß und verhüllt bei Auftritt in Italien

Kanye West und Bianca Censori zeigten sich vergangene Woche in fragwürdigen Outfits in Italien. Auf Schuhe verzichteten sie absichtlich.

Von Dana-Jane Kruse

Florenz (Italien) - Bereits in jüngster Vergangenheit zeigte sich Kanye Ye West (46) mit seiner neuen "Frau" Bianca Censori (28) in fragwürdigen Outfits. Gerne war der Skandalrapper in engen Leggings und barfuß unterwegs - so auch bei seinem derzeitigen Aufenthalt in Italien.

Von Schuhen zu Socken mit Sohle zu Barfuß-Ausflügen: Kanye West (46, l.) und seine "Frau" Bianca Censori (28, r.) machen mit ihrem besonderen Kleidungsstil Italien unsicher. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/yeezymafia Schuhe sind wohl nicht mehr so das Ding von Yeezy-Gründer Kanye. Denn immer häufiger wird er ohne entdeckt. Wie das Promiportal Page Six berichtet, feierte der Rapper ausgelassen in Begleitung seiner neuen Liebe Bianca Censori und zusammen mit einer Gruppe Freunden am vergangenen Donnerstag bei einem ausgelassenem Abendessen im Außenbereich eines Restaurants in Florenz. Als sie aus einem schwarzen SUV stiegen, zog das Paar mit seinen ungewöhnlichen Outfits allerlei Blicke auf sich: Kanye in einer Art schwarzem Hemd mit Blazerschnitt und einer dunklen dazu passenden Hose, die wirkt, als sei sie ihm ein paar Nummern zu groß. Kanye "Ye" West Comeback: Kanye West ist jetzt wieder auf Twitter Auf Schuhwerk verzichtete der Rapper ... mal wieder. Und auch Bianca zeigte sich in Stoffen, die wenig der Fantasie überlassen.

Schnappschüsse von Kanye und Bianca

Offenbar hat ein Kellner dem Paar sogar Pantoffeln angeboten haben. Es ist unklar, ob Kanye und Bianca die Geste annahmen.

Auch bei Auftritt mit Travis Scott in Rom: barfuß und verhüllt

Verhüllter Schlabber-Look bei Konzert