"Dieter Bohlen" geknebelt in der Badewanne: Katja Krasavice droppt ihre neue Single "Frauen"!

Leipzig - Jetzt ist sie endlich da, die Abrechnung mit Pop-Titan Dieter Bohlen (69)! Ein Jahr nach ihrem dritten Album "Pussy Power" lieferte Katja Krasavice (26) in der Nacht zu Freitag ihre neue Single ab. "Frauen" bietet dabei weit mehr als nur den Bohlen-Hate.

Da wird das Bohlen-Double im Video gefesselt und geknebelt, während TV-Sternchen Jill Lange (22) mit pinker Schrotflinte über ihm steht und das Jurypult von "Deutschland sucht die SuperBitch" zerschlägt Katja kurzerhand per Vorschlaghammer.

Katja Krasavice wollte noch nie in derartige Rollenbilder passen und deren Anforderungen gerecht werden. Mit ihrem neuen Album "Ein Herz für Bitches" sagt sie ihnen nun offen den Kampf an und nutzt den DSDS-Streit dabei gekonnt für sich.

Seit ihrer Teilnahme als Jurorin an der aktuellen Staffel von DSDS verbindet Katja und Bohlen ein noch immer währender Zwist über veraltete Rollenbilder und der - wohlgemerkt absolut irrsinnigen - Frage, was Frauen dürfen und wie sie zu sein haben - allesamt ausgelöst durch den sogenannten Slutshaming-Skandal .

Das Video zur Single hatte bereits im Vorfeld für mächtig Diskussionsstoff gesorgt. In einem kurzen Teaser war da plötzlich eine Figur zu sehen , die stark an Dieter Bohlen erinnert, während Katja Zeilen singt wie "Ja, ich weiß, nicht denken ist sehr leicht".

Bei Katjas Fans kommt die neue Single erwartungsgemäß gut an. Sie feiern "Frauen" in der Kommentarspalte. "Einfach ein guter Ohrwurm und ein großes Statement. Besser geht's kaum", heißt es dort unter anderem.

Die Lyrics der neuen Single stehen dem in nichts nach, räumen mit veralteten Klischees auf und strotzen nur so vor Empowerment.

Katja spielt mit Genre-Klischees, führt halbnackte Männer per Hundeleine vor sich her und zeigt sich ebenso protzig und mit viel Bling-Bling wie manch einer ihrer Hip-Hop-Kollegen.

Doch "Frauen" ist mehr als nur die Abrechnung mit Dieter Bohlen, der hier durchaus effektiv als Symbolfigur für all die alten weißen Männer herhält.

Dass der Song musikalisch nicht an Katjas vorherige Hits rankommt und im Grunde nur aus Strophe und Refrain besteht, mag nicht jedem gefallen, scheint aber durchaus beabsichtigt. In ihrer "Bitch-Bibel" soll Katja erklärt haben, dass sie ihre Lieder lieber kurz halte, damit Fans sie öfter abspielen und sich so leichter die Nummer 1 der Charts holen lässt.

Eines muss man ihr eben lassen: Das Business hat sie durchschaut.