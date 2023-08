Einbruch bei Till Lindemann: Katja Krasavice feiert Spott über den Rammstein-Sänger

Ein weiterer Spruch, den Katja teilte: "JEDER weiß, wie das in der Immobilienszene abläuft. Was hat er denn erwartet? Besuch mit Teetrinken? [...] Ihr Männer müsst einfach mal aufhören so naiv zu sein." Eine Anspielung auf Bemerkungen, Lindemanns mutmaßliche Opfer hätten wissen sollen, dass Sex und Drogen zum Rockerdasein dazugehörten und sie schlichtweg zu naiv waren.

"Die Kommentare sind Legende", schrieb die "Boss Bitch" auf Instagram und teilte dazu zahlreiche Bemerkungen über den Einbruch. So war unter anderem über einem Artikel zu dem Fall zu lesen: "Also ich glaube erstmal nichts, bis ich Videoaufnahmen gesehen habe."

Einige der Kommentare, die Katja bei Instagram teilte. © Montage: Screenshots/instagram.com/katjakrasavice

Nachdem die Vorwürfe gegen Lindemann bekannt wurden, hatte sich die Sängerin selbst in die Debatte eingeschaltet. Zu Gast im "Stern TV" mahnte sie zusammen mit Rapperin Lady Bitch Ray (43), dass es sich nicht um einen Einzelfall handeln würde. "Sowas gab es schon öfter und das passiert tagtäglich, vor allem im Showbusiness", sagte die Sängerin.

Statt für Aufklärung zu sorgen würden immer wieder die Opfer beschuldigt, kritisierten damals beide. "Dieses 'Victim Blaming' - die Täter-Opfer-Umkehr - 'Wenn sie sich so anzieht, braucht sie sich nicht wundern'. Da werden die Tatsachen umgedreht und das finde ich ziemlich gefährlich", so Lady Bitch Ray.

In den Kommentaren zum Lindemann-Einbruch wurde es nun ebenso gehalten, wenn auch satirisch. Eine Nutzerin brachte es dabei auf den Punkt und schrieb: "Also ich hab auch ne Wohnung und da wurde noch nie eingebrochen. Hab starke Zweifel, dass das wirklich so passiert ist! [...] Schade, dass sich vermeintliche 'Opfer' mit sowas immer wieder in die Öffentlichkeit drängen und Ruhm abgreifen wollen. Typisch Mann, leider!"

Auch diesen Beitrag teilte Katja bei Instagram.