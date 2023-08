Till Lindemann nach Einbruch verspottet: "Hätte einfach laut und deutlich 'Nein' sagen sollen"

Am vergangenen Wochenende sollen Einbrecher in die Berliner Wohnung von Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) vorgedrungen sein. © Tobias SCHWARZ / AFP

Nachdem bereits ein Anschlag auf die Rammstein-Zentrale in Berlin-Reinickendorf verübt worden war, bei dem mehrere Scheiben in dem Gebäude in der Hertzstraße beschädigt und die Eingangstür zum Büro beschmiert wurden, ist am Samstag auch die Wohnung des Musikers ins Visier genommen worden.

Demnach sollen die Einbrecher in der Nacht zu Samstag über einen Nebenaufgang auf das Dach des Mehrfamilienhauses vorgedrungen und von dort aus in Lindemanns Dachgeschosswohnung eingedrungen sein.

Der Sänger befand sich zu diesem Zeitpunkt mit Rammstein in Brüssel, wo die Band ein Zusatzkonzert gab. Ob die Täter auch Beute machten, teilte die Polizei nicht mit.

Den mutmaßlichen Einbruch nahmen viele User zum Anlass, um sich über Till bei Instagram lustig zu machen.

Beim Account "strammememes2.0" sind die Nutzer in der Kommentarspalte förmlich eskaliert und haben diverse Anspielungen gemacht. Diese stehen natürlich im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Lindemann, dem unter anderem sexueller Missbrauch und Machtmissbrauch zur Last gelegt werden.

Im vorliegenden Fall findet eine satirische und gewollte Täter-Opfer-Umkehr statt, die immer wieder von Lindemanns Fans in diversen Kommentaren zu dessen Verteidigung praktiziert wurde.