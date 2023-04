Überraschendes Bekenntnis mitten im DSDS-Zoff: Bereut Katja ihren Jury-Job?

Seitdem ist eine regelrechte Schlammschlacht zwischen den beiden im Gange, die auch in den aktuell andauernden Live-Shows spürbar ist : Dieter und Katja fallen sich gegenseitig ins Wort, verteilen mehr oder weniger subtile Seitenhiebe gegeneinander, sind grundsätzlich unterschiedlicher Meinung... alles in allem keine angenehme Arbeitsatmosphäre, das steht wohl fest.

Im SAT.1-Frühstücksfernsehen am Dienstagmorgen kam Katja in einem kurzen Interview zu Wort, in dem sie - natürlich - auf den Zoff rund um DSDS angesprochen wurde. Die Frage: Würde sie trotz all der Reibereien denn nochmal die Einladung annehmen und neben dem Pop-Titan in der Jury zu sitzen?

"Schwere Frage, weiß ich gar nicht", muss die 26-Jährige nur kurz überlegen und ist sich dann sicher: Ja! Ihre Begründung: "Ich glaube, es ist immer wichtig, eine starke Frau in jeder Ebene zu haben. Und wenn eine starke Frau gesucht wird und das alles nochmal von vorne wäre, würde ich's nochmal von vorne machen!"

"Um den Männern nochmal von vorne zu zeigen, dass Frauen krass sind", stellt Katja abschließend klar.