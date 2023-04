RTL reagiert auf krassen Sabotage-Vorwurf von Katja Krasavice und gibt Fehler zu

Köln - Weil bei ihrem Auftritt in der ersten "DSDS"-Liveshow der Ton ausgefallen war, warf Jury-Mitglied Katja Krasavice (26) der Produktion bewusste Manipulation vor. Inzwischen hat sich auch RTL zu den Anschuldigungen zu Wort gemeldet!

Dieter Bohlen (69) und Katja Krasavice (26) sitzen gemeinsam in der Jury der 20. Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar". © Henning Kaiser/Carsten Koall/dpa

Die Skandale rund um die 20. Jubiläumsstaffel der einst so erfolgreichen Castingshow reißen einfach nicht ab. Am vergangenen Samstag kam es gleich zu Beginn zu einem folgenschweren Fauxpas. Als Katja die Treppe ins TV-Studio hinabschritt, brach der Ton ihrer eigenen Einlaufmusik plötzlich weg.

Bei ihren Jury-Kollegen Dieter Bohlen (69), Pietro Lombardi (30) und Leony (25) hatte das zuvor noch wunderbar geklappt. Das 26-jährige Erotik-Sternchen unterstellte dem Sender daraufhin böse Absichten hinter der Aktion.

"Ich brauche keine Musik zum Reinkommen, ihr klingt viel besser!", schrieb Katja auf Instagram und meinte damit ihre Fans, die beim Einmarsch für ordentlichen Lärm gesorgt hatten. Weiter polterte sie: "Ihr könnt die Stimme einer neuen Generation nicht durch eure Manipulation zensieren!"

Inzwischen hat auch RTL zu den heftigen Anschuldigungen der Musikerin Stellung bezogen und dabei sogar eigene Fehler eingeräumt.

"Wir produzieren eine Musikshow und haben deswegen natürlich das allergrößte Interesse daran, einen perfekten Sound in die Wohnzimmer zu senden. Das ist uns leider letzten Samstag nicht ganz gelungen, was uns auch sehr ärgert", erklärte der Privatsender in einem Statement.