DSDS: Buh-Rufe und Katja-Dieter-Zoff überschatten zweite Liveshow

Köln – Die Finalisten der Jubiläumsstaffel von " Deutschland sucht den Superstar " stehen fest! Die musikalischen Acts wurden in der zweiten Liveshow allerdings von Buh-Rufen sowie dem andauernden Zwist zwischen Katja Krasavice (26) und Dieter Bohlen (69) überschattet.

Die DSDS-Jury kam über das laute Grölen der Zuschauer teilweise nur schwer zu Wort. © RTL/Stefan Gregorowius

Chartbreaker lautete das Motto der zweiten Liveshow, welche am gestrigen Samstagabend gleichzeitig das Halbfinale der 20. DSDS-Staffel darstellte. Die verbliebenen acht Kandidaten durften demnach Mega-Hits - unter anderem "Stay With Me" von Sam Smith oder "Flowers" von Miley Cyrus - performen.

Die Stimmung im Publikum war dabei gleich zu Beginn aufgeheizt. Die laut Moderatorin Laura Wontorra (34) 1500 Zuschauer im Coloneum in Köln-Ossendorf gehörten Fanclubs der jeweiligen Kandidaten an und scheuten nicht davor zurück, gegeneinander zu schießen.

Das äußerte sich etwa, nachdem Bohlen auf einem E-Scooter ins Studio bretterte und Wontorra erstmals das Wort an die Juroren richtete - oder es zumindest versuchte.

"Ich kann dich gar nicht richtig hören", erklärte Krasavice über die lauten Sprechgesänge der Zuschauer hinweg. Dabei fühlte sich offenbar auch Bohlen von der Moderatorin angesprochen und setzte bereits zu einer Antwort an, als Katja den vorschnellen Pop-Titan zurechtwies: "Mit der Dame wird gesprochen!" Es sollte nicht das einzige Missverständnis zwischen den beiden Juroren bleiben.

Noch bevor der erste Künstler die Bühne entern konnte, musste Mit-Jurorin Leony (25) ein Machtwort sprechen. "Weil ich ein paar Buh-Rufe gehört habe: Ich finde, das hat hier heute gar keinen Platz. (...) Es hat niemand verdient ausgebuht zu werden", wies die "Remedy"-Interpretin das Studio-Publikum zurecht - eine Ansage, die (zumindest vorübergehend) fruchtete.