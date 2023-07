Katja Krasavice rechnet mit den Pochers ab: Olli ist "Internet-Rambo" und "kleine Maus"

Katja Krasavice rechnet in ihrem Podcast mit Oliver und Amira Pocher ab und lässt kein gutes Haar an dem Promi-Ehepaar.

Von Nicole Reich

Köln – Diese drei werden keine Freunde mehr! Nachdem Oliver (45) und Amira Pocher (30) zuletzt bei diversen Gelegenheiten gegen Katja Krasavice (26) ausgeteilt haben, ist jetzt die Rapperin am Zug und rechnet knallhart mit dem spitzzüngigen Promi-Paar ab.

Katja Krasavice (26) polarisiert - auch bei so manch einem von ihren Promi-Kollegen. © Gerald Matzka/dpa "Am Ende ist er nur einer von vielen, die über mich reden im Internet und wenn ich ihn dann in echt treffe, ist er eine kleine Maus", findet die selbsternannte "Queen of B*tches" in ihrem gleichnamigen Podcast wenig schmeichelhafte Worte. Klar, die Rede ist von Oliver Pocher! Der Comedian hat in der Vergangenheit bekanntlich kaum eine Gelegenheit - besonders im Zusammenhang mit Krasavices Zwist mit Dieter Bohlen - ausgelassen, um gegen die ehemalige DSDS-Jurorin zu schießen. Krasavice reagiert darauf nun mit einem müden Lächeln: "Oliver Pocher und seine Frau sind süchtig nach mir und reden die ganze Zeit über mich." Katja Krasavice Katja Krasavice über Mobbing: "Lehrer haben meine freizügigen Bilder von Facebook ausgedruckt!" Logisch, dass die "OnlyFans"-Interpretin vor allem auf Olli nicht gut zu sprechen ist. "Er hat alles verdient, weil er mobbt Leute im Internet und er hat dafür eine übelste Schelle bekommen", spielt sie auf die Ohrfeige an, die Pocher in der Öffentlichkeit von FatComedy bekommen hatte. Nach Krasavices Auffassung habe Pocher inzwischen "einfach Angst, draußen rumzulaufen". Eine Vermutung, die auf einer unverhofften Begegnung von Krasavice und Pocher in einem Berliner Nobelrestaurant gründet, wie die 26-Jährige berichtet.

Katja Krasavice über Begegnung mit Oliver Pocher: "Der war so mega-nervös"

Oliver (45) und Amira Pocher (30) kommen in Krasavices jüngster Podcast-Folge nicht gut weg. © Felix Hörhager/dpa Krasavice war nach eigener Schilderung in dem Lokal zu Gast, als plötzlich Pocher - ohne Amira, dafür aber mit seiner Tochter - um die Ecke kam. Sie habe den Comedian ganz offensiv angeschaut, sodass er ihr nicht ausweichen konnte. Das folgende Gespräch verlief nach Krasavices Erzählung sehr "weird" (unangenehm). "Er so: 'Hi, hi, hi'", erinnert sich die Rapperin an Pochers Reaktion. "Der war so mega-nervös. (...) Der hat so gestottert, der war einfach nur ängstlich. Ich hab noch nie sowas gesehen." Besonders skurril: Pocher soll Krasavice angeblich gefragt haben, ob sie eine gemeinsame Podcast-Folge mit ihm aufnehmen will. Krasavice habe jedoch abgelehnt. Katja Krasavice Pikante DSDS-Vertragsdetails enthüllt: War der Bohlen-Krasavice-Zoff vorprogrammiert? Stattdessen erlaubte sie sich einen bissigen Kommentar, wie sie selbst in ihrem Podcast erzählt. So erkundigte sie sich nach Pochers Tochter und schob hinterher: "Die ist sehr hübsch, kommt jedenfalls nicht von dir." Doch damit noch nicht genug!

Katja Krasavice bekommt moralische Unterstützung von Gülcan Kamps

Auch an Pochers Gattin Amira, mit der der Comedian zwei gemeinsame Söhne hat, lässt Krasavice inzwischen kein gutes Haar mehr. "Am Anfang war ich auch noch cute zu ihr", erinnert sie sich zurück. "Aber ich wusste nicht, dass sie so ist, oder geworden ist wie er. Also zwei ganz komische Menschen. Die haben sich auf jeden Fall gefunden." Olli würde genau wie sein TV-Kollege Dieter Bohlen Werte vertreten, die "einfach nur plemm-plemm" sind. "Ich weiß nicht, wen ich schlimmer finde", grübelt Krasavice. "Pocher ist ein Internet-Rambo und Dieter ein Narzisst." Harte Worte, mit denen die Rapperin anderen Menschen - mitunter auch Promis - jedoch aus dem Herzen zu sprechen scheint. Unerwartete Unterstützung bekommt sie jüngst sogar von Gülcan Kamps (40)!

Gülcan Kamps (40) findet für Katja Krasavice in einer Instagram-Story lobende Worte. © Montage: Instagram/Gülcan Kamps, Instagram/Screenshot/Gülcan Kamps