Pikante DSDS-Vertragsdetails enthüllt: War der Bohlen-Krasavice-Zoff vorprogrammiert?

Dieter Bohlen (69) und Katja Krasavice (26) haben sich in der vergangenen DSDS-Staffel einen öffentlichen Streit geliefert. © Montage: Henning Kaiser/dpa

Krasavice hat in ihrem DSDS-Kontrakt auf eine bestimmte Klausel bestanden, die sich gegen den "Poptitan" richtet, wie sie in der jüngsten Folge ihres Podcasts "Queen of Bitches" offenbart.

"Ich habe eine Abmachung", berichtet die "OnlyFans"-Interpretin. "Ich habe gesagt, er darf niemanden diskriminieren, er soll nicht sexistisch sein gegenüber Frauen, gegenüber Menschen. Er darf nicht homophob sein, er darf nicht rassistisch sein."

Auf die Nachfrage ihres Co-Moderators, Sänger Marwin Balsters, erläutert sie: "Ja, ich will das nicht. Er darf das nicht. Das Ding ist, ich bin niemand, der jemanden bevormundet. Es sollte einfach normal sein, das nicht zu machen."

Offenbar hatte Krasavice also schon vor dem Drehstart der vergangenen DSDS-Staffel eine Vorahnung, die sich mit Bohlens Durchnudel-Skandal bestätigt hat.

Tatsächlich hat Krasavices Management laut "Bild" bestätigt, dass diese Bedingungen so im Vertrag der Jurorin festgehalten wurden.