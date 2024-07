Katy Karrenbauer meldet sich nach zweiter OP: "Beide Rohre wieder frei geblasen"

Schauspielerin Katy Karrenbauer (61) hat sich ein zweites Mal unters Messer gelegt. © Georg Wendt/dpa

Ende Mai hatte der "Hinter Gittern"-Star einen leichten Schlaganfall erlitten. Ärzte stellten daraufhin ein Problem mit den Gefäßen fest, sodass die Eingriffe unumgänglich waren.

Am Montag legte sich Karrenbauer ein zweites Mal unters Messer und kann nach der erfolgreichen OP endlich aufatmen.

"Ich habe vor wenigen Stunden die Intensivstation verlassen", erklärte die 61-Jährige bei RTL in einer Videobotschaft aus dem Berliner Krankenhaus. Dann zeigte sie auf das große Pflaster an ihrer rechten Halsseite: "Das ist die frische Narbe, fünf Zentimeter soll sie lang sein."

Einen Tag nach dem dringend notwendigen Eingriff gehe es ihr gut, betonte Katy Karrenbauer sichtlich erleichtert. "Von jetzt an Tag für Tag besser. Beide Rohre sind wieder frei geblasen!", so die frühere Dschungelcamperin.

Aktuell soll kein Schlaganfall-Risiko mehr bestehen. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, will Karrenbauer in Zukunft mehr auf ihre Gesundheit achtgeben. Die Zigaretten habe sie schon reduziert, betonte die leidenschaftliche Raucherin.