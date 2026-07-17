Kerstin Ott schießt nach Baby-Glück heftig gegen Jens Spahn: "Absolute Katastrophe!"
Heide - Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt: Jens Spahn (46) und sein Ehemann Daniel Funke (44) sind Eltern geworden. Mithilfe einer Leihmutter kam ihr Sohn Georg in den USA zur Welt. Doch das Baby-Glück sorgt nun für ordentlich Kritik - so auch bei Kerstin Ott (44), die selbst in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt.
"Du kannst mit deiner Politik gar nichts anfangen, willst aber, dass alle anderen genau so handeln wie ihr das beschließt? Das ist eine absolute Katastrophe!", so die Schlager-Sängerin in einem Video auf Instagram.
Mit "ihr" dürfte sich Ott auf die CDU beziehen, die Leihmutterschaft in ihrer Politik ablehnt. Dass ausgerechnet der Unionsfraktionsvorsitzende Spahn diesen Weg für sein Kind gewählt hat, sorgt damit für wachsende Kritik.
"Du bist ein Grund dafür, weshalb die Menschen an die Politik hier in Deutschland nicht mehr glauben. Das ist eine unfassbare Frechheit", schießt die Schlager-Ikone weiter gegen Spahn.
So kritisiert sie weiter, dass sich nicht alle Menschen mit Kinderwunsch eine Leihmutterschaft im Ausland leisten könnten.
"Ihr als Politiker habt eine Verantwortung. Und es kann doch nicht wahr sein, dass ihr euch da hinsetzt und sagt das geht nicht, aber macht es selbst immer wieder. Das macht mich so sauer."
So wolle Ott mit ihrem Statement-Video vor allem erreichen, dass Menschen in Deutschland wieder anfangen sollten "an einem Strang zu ziehen". Die Schlager-Sängerin hat selbst keine leiblichen Kinder. Seit 2017 ist sie mit ihrer Frau Karolina verheiratet, die jedoch zwei Töchter mit in die Ehe brachte.
Jens Spahn reagierte inzwischen auf die Kritik
Auch die Stimmen, die einen Rücktritt des Politikers fordern, werden immer lauter. Darunter die Vorsitzende der Frauen-Union in Thüringen, Marion Rosin (57).
Mit Mecklenburg-Vorpommern fordert auch ein CDU-Landesverband Spahns Rücktritt. Schließlich habe er als Fraktionschef im Bundestag eine besondere Vorbildfunktion innerhalb der Union.
Spahn selbst reagierte inzwischen auf die Empörung. Die Geburt seines Sohnes sei ein "tolles Gefühl" gewesen. Was das Thema Leihmutterschaft angeht, habe er lange mit sich gerungen. "Aber eben über dieses Ringen und sich mit dem Thema beschäftigen, haben wir uns für diesen Weg entschieden", sagte der 46-Jährige.
Zu seiner politischen Zukunft sagte er: "Am Ende kann ja nur die Fraktion darüber entscheiden, wie es weitergeht." Er werde die Frage "mit der Fraktion natürlich erörtern, wenn wir uns im September wiedersehen".
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/kerstinott_official, Annette Riedl/dpa