Kerstin Ott schießt nach Baby-Glück heftig gegen Jens Spahn: "Absolute Katastrophe!"

Heide - Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt: Jens Spahn (46) und sein Ehemann Daniel Funke (44) sind Eltern geworden . Mithilfe einer Leihmutter kam ihr Sohn Georg in den USA zur Welt. Doch das Baby-Glück sorgt nun für ordentlich Kritik - so auch bei Kerstin Ott (44), die selbst in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt.

Kerstin Ott (44) schießt auf Instagram heftig gegen den Politiker. © Screenshot/Instagram/kerstinott_official

"Du kannst mit deiner Politik gar nichts anfangen, willst aber, dass alle anderen genau so handeln wie ihr das beschließt? Das ist eine absolute Katastrophe!", so die Schlager-Sängerin in einem Video auf Instagram.

Mit "ihr" dürfte sich Ott auf die CDU beziehen, die Leihmutterschaft in ihrer Politik ablehnt. Dass ausgerechnet der Unionsfraktionsvorsitzende Spahn diesen Weg für sein Kind gewählt hat, sorgt damit für wachsende Kritik.

"Du bist ein Grund dafür, weshalb die Menschen an die Politik hier in Deutschland nicht mehr glauben. Das ist eine unfassbare Frechheit", schießt die Schlager-Ikone weiter gegen Spahn.

So kritisiert sie weiter, dass sich nicht alle Menschen mit Kinderwunsch eine Leihmutterschaft im Ausland leisten könnten.

"Ihr als Politiker habt eine Verantwortung. Und es kann doch nicht wahr sein, dass ihr euch da hinsetzt und sagt das geht nicht, aber macht es selbst immer wieder. Das macht mich so sauer."

So wolle Ott mit ihrem Statement-Video vor allem erreichen, dass Menschen in Deutschland wieder anfangen sollten "an einem Strang zu ziehen". Die Schlager-Sängerin hat selbst keine leiblichen Kinder. Seit 2017 ist sie mit ihrer Frau Karolina verheiratet, die jedoch zwei Töchter mit in die Ehe brachte.