Kim Gloss sucht im Urlaub nach der Sonne und erntet verständnislose Blicke

Kim Gloss (31) hat sich für ein Urlaubsritual schon frühmorgens auf den Weg gemacht und dabei eine kleine Irrfahrt erlebt. © Screenshot/Instagram/kim_glossofficial (Bildmontage)

Mittlerweile verzichtet die 31-Jährige auch wieder auf die Kopftücher, die sie eine Zeit lang getragen hat, um ihre Narben zu verdecken. Stattdessen hat sie sich eine neue Pony-Frisur zugelegt.

Worauf die ehemalige DSDS-Teilnehmerin aber offenbar nicht verzichten kann, ist ein ganz bestimmtes Urlaubsritual, wie sie ihrer Community bei Instagram verriet.

Am frühen Morgen - es war laut ihrer Story gegen 5.15 Uhr - meldete sich die Frühaufsteherin bei ihren Fans, die wüssten, "dass ich in jedem Urlaub, an jedem Ort mindestens einmal aufstehe morgens, bevor die Sonne aufgeht".

Dann mache sie sich mit einem Kaffee auf die Suche nach dem Sonnenaufgang, um ihn einmal ganz allein für sich zu genießen und zu meditieren.

Das stellte sich auf der griechischen Insel allerdings als viel schwerer heraus als gedacht. Da sie keine Ahnung hatte, in welcher Richtung die Sonne dort aufgeht, wollte sie sich an der Rezeption ihres Hotels erkundigen.