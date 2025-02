Sorge um Kim Gloss? Hochschwangerer Ex-DSDS-Star im Krankenhaus

Kim Gloss (32) musste schon wieder ins Krankenhaus. © Instagram/Kim Gloss

Besser wurde es in den nächsten Wochen allerdings nicht - im Gegenteil. Erneut befindet sich die baldige Dreifach-Mama im Krankenhaus - und das schon seit einigen Tagen.

Ihre 469.000 Follower haben davon zunächst nichts mitbekommen. Erst am Freitag ließ sie die Bombe platzen, auch, um es mit sich selber auszumachen und damit sich keiner unnötig Sorgen mache, erklärte das TV-Gesicht.

Ganz so harmlos klingt ihre Erfahrung aber nicht. "Ich bin zusammengebrochen vor Schmerzen und bin komplett an meine Grenzen gekommen und es ging nicht mehr so weiter", so die 32-Jährige.

Ein spezielles Ultraschallgerät brachte schließlich Klarheit: Ein Nierenstein, der ungünstig lag, war der Übeltäter. "Es ist sehr unangenehm, das müsst ihr euch vorstellen da unten. Plus Baby, plus Tritte, plus Infekt. Das hat sich dann alles entzündet und war nicht lustig", so Kim Gloss.