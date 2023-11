Ohne BH! Kim Kardashian stiehlt allen Stars die Show

Ohne BH in New York City! Kim Kardashian stiehlt Stars wie Gwyneth Paltrow, Emma Roberts und Ashley Graham die Show auf dem roten Teppich.

Von Elias Kroll

New York City - Versteht es irgendjemand so gut, alle Blicke auf sich zu ziehen, wie Kim Kardashian (43)? Vermutlich nicht! Auch beim Promi-Schaulaufen zu Eröffnung des "Swarovski Flagship Stores" in New York City war das grellste Blitzlichtgewitter wieder einmal dem Reality-Superstar vorbehalten.

Kim Kardashian (43) bei der Eröffnung des "Swarovski Flagship Stores" in New York City. © Dia Dipasupil / Getty Images via AFP Seit mittlerweile 16 Jahren beherrscht Kim K das Rampenlicht, wie kaum eine andere. Die 43-Jährige ist nicht nur auf Instagram (364 Millionen Follower!), sondern auch im echten Leben ein Superstar. Das bewies sie wieder einmal am gestrigen Dienstagabend in New York. Im Big Apple eröffnete der "Flagship Store" - sprich das "Vorzeige-Geschäft" - der österreichischen Luxusmarke Swarovski. Grund genug für die Kardashian-Schwester, sich in ein besonders auffälliges Outfit zu schmeißen. Passend zur Marke fuhr die erfolgreiche Unternehmerin in einem Glitzer-Wagen vor. Und auch ihr Dress war von Kristall-artigen Scherben überzogen, die viel Platz für nackte Haut ließen. Auf einen BH verzichtete die US-Amerikanerin dabei komplett. Kim Kardashian Schwestern-Streit eskaliert: Zwischen Kim und Kourtney Kardashian fliegen die Fetzen! Die Wahl für das kristallene Outfit war vermutlich lange geplant, immerhin hat Kim Kardashians Mode-Marke Skims eine gemeinsame Kollektion mit Swarovski, von der alleine in den ersten zwölf Minuten eine Million Stück verkauft worden sein sollen!

Kim K versteht es, alle Blicke auf sich zu ziehen. © Montage: Dia Dipasupil / Getty Images via AFP

Auch ein Rücken kann entzücken, weiß Kim Kardashian. © Dia Dipasupil / Getty Images via AFP

Swarovski-Boss schwärmt von Kim Kardashians Mode-Marke Skims

"New York gehört zu den Top-Metropolen der Welt und unsere Präsenz in diesen Weltstädten ist ein wesentlicher Bestandteil der 'LUXignite'-Strategie", erklärte Swarovski-Boss Alexis Nasard anlässlich der Store-Eröffnung im Gespräch mit der österreichischen Krone. "Bei unseren Kollaborationen geht es darum, den Markenwert beider Partner zu stärken und sicherzustellen, dass beide stimmig den Zeitgeist abbilden", führte er aus. Er sprach von einer "Harmonie" zwischen Skims und Swarovski. Doch auch wenn sie im Mittelpunkt stand, war Kim Kardashian längst nicht der einzige Star, der sich am Dienstagabend im neuen New Yorker Luxus-Laden blicken ließ.

"Swarovski Flagship Store"-Eröffnung führt zu Promiauflauf in New York City

Rachel Brosnahan (33) ließ sich die Eröffnung nicht entgehen. © Dia Dipasupil / Getty Images via AFP

Ashley Graham (36) zeigte wieder einmal viel Haut. © Dia Dipasupil / Getty Images via AFP

Emma Roberts (32) schlug mit XXL-Jacket im Swarovski-Store auf. © Dia Dipasupil / Getty Images via AFP

Ashley Graham, Gwyneth Paltrow und Co.