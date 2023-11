Studios stritten sich um sie: Kim Kardashian ergattert neue Hauptrolle!

Los Angeles (USA) - Ihre Schauspielkarriere nimmt Fahrt auf: Nach ihrer Hauptrolle in der letzten Staffel von "American Horror Story" an der Seite von Emma Roberts (32) folgt nun ein weiteres Großprojekt für Kim Kardashian (43).

"Kardashian wird das gleichnamige 'fünfte Rad' an der Seite eines weiblichen Ensembles spielen", so Netflix in einer Pressemeldung .

Der Streaming-Riese kaufte demnach die Rechte an ihrem Film "The Fifth Wheel", nachdem er kurz vor Thanksgiving (23. November) das beste Angebot vorgelegt hatte.

Der Kauf von "The Fifth Wheel" durch Netflix ist einer der ersten größeren Verkäufe nach dem historischen SAG-AFTRA-Streik. (Symbolbild) © John MACDOUGALL/AFP

Während es in vielen Fällen Monate dauert, bis eine Filmidee tatsächlich in die Realität umgesetzt wird, ging bei "The Fifth Wheel" alles sehr schnell.

Bereits wenige Tage nach dem Ende des Hollywood-Streiks Anfang des Monats sollen Pell und Brito mit ihrer Idee auf die Influencerin zugegangen sein.

Innerhalb kürzester Zeit soll das Angebot dann auf den Markt gekommen und mindestens genauso schnell auch verkauft worden sein. Gleich fünf Interessenten hätten sich einen Bieterkrieg geliefert, den Netflix schließlich für sich entschied.

Für Kardashian wird das Projekt der nächste große Schritt in ihrer vielfältigen Karriere. Neben ihrer ersten größeren Rolle in der beliebten US-Horror-Serie "American Horror Story" lieh sie unter anderem zwei "Paw Patrol"-Filmen ihre Stimme und versuchte sich an einigen kleineren Rollen ("Disaster Movie", "CSI:NY").