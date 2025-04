Steakhouse-Erbin Christina Block nahm bei der Entführung ihrer Kinder Tote in Kauf

Am 1. Januar 2024, kurz nach Mitternacht, wurde Blocks Ex-Mann Stephan Hensel (49), der mit seiner neuen Partnerin und den Kindern Klara (damals 13) und Theodor (damals 10) in Dänemark lebt, brutal angegriffen und niedergeschlagen. Mehrere Männer zogen daraufhin die beiden Kinder in einen Wagen und düsten davon.

Aus den rund 30.000 Seiten Ermittlungsakten, die dem Medium vorliegen, geht hervor, dass an der Aktion neben der 51-Jährigen auch Ex-Geheimdienstmitarbeiter, ehemalige hohe Beamte und TV-Moderator Gerhard Delling (65) beteiligt gewesen waren. Sie werden in den Papieren schwer belastet.

Nachdem Block bei ihren Kindern angekommen war, kehrte sie am 2. Januar 2024 mit ihnen nach Hamburg zurück. Sie sah sich am Ziel, endlich waren Klara und Theodor wieder bei ihr. Denn im August 2021, drei Jahre nach der Scheidung von Hensel, hatte dieser die beiden Kinder bei sich behalten. Der Vorwurf: Block soll sie geschlagen haben.

Das 5-Sterne-Hotel Grand Elysée, das Eugen Block gehört, wurde mehrfach durchsucht. © Christoph Seemann / Hamburg News

Die tatsächliche Entführung führten schließlich David Barkay (64), Ex-Offizier der israelischen Einheit 504, die auf Auslandseinsätze spezialisiert ist, und seine Firma Cyber Cupula durch. Der Plan wurde über Monate hinweg vorbereitet, dazu buchten sie im Hamburger 5-Sterne-Hotel Grand Elysée mehr als 800 Übernachtungen. Das Haus gehört keinem Geringeren als den Blocks. Die Kosten von mehr als 200.000 Euro wurden selbstverständlich übernommen.

Das Hotel spielte bei den Durchsuchungen und Ermittlungen eine große Rolle, wurde mehrfach durchsucht. Ein leitender Mitarbeiter soll sogar während einer Razzia Daten von Gästen manipuliert haben.

Lange hatte Christina Block keine Freude an ihren Kindern. Am 5. Januar fiel das Oberlandesgericht in Hamburg eine Entscheidung. Die Kinder müssen zurück nach Dänemark, ihr Lebensmittelpunkt habe sich dort nach zweieinhalb Jahren verfestigt, hieß es in einem Urteil. Fortan war die dänische Justiz zuständig. Zwischenzeitlich lag gegen Christina Block sogar ein internationaler Haftbefehl vor.

Im September 2024 wird einer der mutmaßlichen Entführer auf Zypern festgenommen. Barkay, der Kopf der Bande, ist immer noch auf der Flucht. Block hat den Kampf noch nicht aufgegeben und ist vor den Europäischen Gerichtshof gezogen. In Hamburg sind die Ermittlungen noch immer nicht abgeschlossen. Ausgang offen.