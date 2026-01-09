"Das kleine Miststück": Gartensheriff wird für wichtiges Thema zum Einbrecher

Leipzig - Brandstiftungen, Einbrüche, Diebstähle - Immer wieder werden Kleingärten zum Ziel von Ganoven und Langfingern. Viele Besitzer wünschen sich deshalb mehr Sicherheit und denken über den Kauf einer Überwachungskamera nach. Aber ist so etwas überhaupt erlaubt?

Vom Ordnungshüter zum Gelegenheits-Langfinger: Für sein neuestes Instagram-Video hat Leipzigs Kleingartensheriff Michael Baumann (62) kurzerhand die Seiten gewechselt und ist ein seine eigene Laube "eingebrochen". Alles nur demonstrativ, natürlich! © Montage: Screenshots/instagram.com/kleingartensheriff

Die Antwort darauf liefert Leipzigs Kleingartensheriff Michael Baumann (62) in seinem neuesten Instagram-Video - und wird dafür sogar zunächst selbst zum Einbrecher.

Um die Idee hinter der Kamera zu verdeutlichen, schleicht sich Baumann in seine eigene Gartenlaube. "Ganove kommt, bumm, hab ich das Foto geschossen", erklärt er dazu.

Er selbst habe bereits eine Überwachungskamera in seiner Laube. "Mit Alarmschaltung, mit WLAN."

Die Kamera soll dabei auf die Eingangstür ausgerichtet sein und so reagieren, dass sie ein Foto schießt, sobald ein Einbrecher sie auslöst. Dieses wird dann direkt an das Smartphone des Sheriffs geschickt.

"Und wenn das kleine Miststück denkt, er will schlau sein und er nimmt die Kamera mit: Dann sind 15 Euro weg, aber, mein Freund, dein Foto hab ich auf meinem Handy."