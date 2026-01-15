"Schnipp Helau!" Leipzigs Gartensheriff geht unter die Karnevalisten! Hier könnt Ihr ihn live sehen
Leipzig - Was macht man als Kleingartensheriff, wenn im Winter die Sparte ruht? Man schaut sich nach anderen Aufgaben um! Diesem Rat ist nun offenbar Leipzigs Gartensheriff Michael Baumann (62) gefolgt und kurzerhand beim Karnevalsverein "CC-AS" gelandet. Nun wird fleißig geprobt!
Denn gleich zweimal soll der Gartensheriff in der aktuellen Karnevallssaison mit dem "CC-AS" auf der Bühne stehen. Sowohl am 7. als auch 14. Februar hat der Vereinsvorsitzende der Gartenfreunde Südost einen Gastauftritt bei den Karnevalisten in den Miltitzer Rosensälen.
44 Jahre, seit 1981, veranstaltet der Vereine "CC-AS" inzwischen Karnevalsshows in Leipzig. Für die aktuelle Saison wurde sich nun prominente Unterstützung hinzugeholt.
"Ich bin selber großer Fan von ihm", sagt ein Mitglied im neuesten Instagram-Video des Sheriffs über die Zusammenarbeit. "Also ich freu mich einfach nur richtig, dass er bei uns ist und den Gastauftritt bei uns macht."
Szenen von den Proben nach zu urteilen wird Baumann dabei in seine bekannte Rolle schlüpfen. "Ich bin kein Anwalt, kein Polizist. Ich bin schlimmer! Der Sheriff, wie ihr wisst", reimt er dabei unter anderem.
Instagram-Follower zu Shows eingeladen
Doch damit nicht genug! Denn wie der Sheriff bekannt gibt, sind all seine Instagram-Follower eingeladen, bei den Karnevalsshows dabei zu sein.
Wer Michael Baumann also schon immer einmal live erleben wollte und bei seinem Fan-Treffen im Herbst nicht dabei sein konnte, erhält am 7. und 14. Februar die nächste Gelegenheit dazu.
Leipzigs Kleingartensheriff freue sich bereits auf die Auftritte, betonte jedoch auch bescheiden, dass es noch weitere Highlights geben wird.
Leipzigs Karnevalssaison startet traditionell am 11. November mit der Schlüsselübergabe an die Narren im Rathaus und dauert bis Aschermittwoch am 18. Februar.
Titelfoto: Montage: Screenshots/instagram.com/kleingartensheriff