"Schnipp Helau!" Leipzigs Gartensheriff geht unter die Karnevalisten! Hier könnt Ihr ihn live sehen

Leipzig - Was macht man als Kleingartensheriff , wenn im Winter die Sparte ruht? Man schaut sich nach anderen Aufgaben um! Diesem Rat ist nun offenbar Leipzigs Gartensheriff Michael Baumann (62) gefolgt und kurzerhand beim Karnevalsverein "CC-AS" gelandet. Nun wird fleißig geprobt!

Leipzigs Kleingartensheriff ist nun auch unter die Karnevalisten gegangen. © Montage: Screenshots/instagram.com/kleingartensheriff

Denn gleich zweimal soll der Gartensheriff in der aktuellen Karnevallssaison mit dem "CC-AS" auf der Bühne stehen. Sowohl am 7. als auch 14. Februar hat der Vereinsvorsitzende der Gartenfreunde Südost einen Gastauftritt bei den Karnevalisten in den Miltitzer Rosensälen.

44 Jahre, seit 1981, veranstaltet der Vereine "CC-AS" inzwischen Karnevalsshows in Leipzig. Für die aktuelle Saison wurde sich nun prominente Unterstützung hinzugeholt.

"Ich bin selber großer Fan von ihm", sagt ein Mitglied im neuesten Instagram-Video des Sheriffs über die Zusammenarbeit. "Also ich freu mich einfach nur richtig, dass er bei uns ist und den Gastauftritt bei uns macht."

Szenen von den Proben nach zu urteilen wird Baumann dabei in seine bekannte Rolle schlüpfen. "Ich bin kein Anwalt, kein Polizist. Ich bin schlimmer! Der Sheriff, wie ihr wisst", reimt er dabei unter anderem.