Körperverletzung und seelische Qualen: 50 Cent erzielt Einigung mit Kläger
Los Angeles (USA) - Der US-Rapper 50 Cent (mit bürgerlichen Namen: Curtis Jackson, 50) einigt sich mit einem Kläger, der ihn der Körperverletzung beschuldigte - kurz bevor eine von ihm produzierte Dokumentation erscheint.
Guadalupe De los Santos reichte Anfang dieses Jahres eine Zivilklage gegen Jackson ein, in der er den Rapper beschuldigte, ihn in Los Angeles angegriffen zu haben. Dem Magazin People liegt eine Kopie der Klage vor.
In dieser behauptet De Los Santos, dass bereits im September 2024 Jacksons SUV hinter ihm auftauchte, während er auf seinem Roller an einer Ampel wartete. Als sich das Fahrzeug näherte, wurde plötzlich die vordere Beifahrertür geöffnet, "ohne Vorwarnung oder Provokation." Die Tür traf den Mann an der linken Seite, "wodurch er und sein Roller auf die Straße geschleudert wurden", laut People.
In der Klage stellte De Los Santos die Behauptung auf, "der Beifahrer des Autos habe auf Anweisung von 50 Cent die Tür geöffnet, um ihn absichtlich zu treffen."
Der Geschädigte fordert Schadensersatz für Körperverletzung und der vorsätzlichen Zufügung seelischer Qualen.
50 Cent produziert Netflix-Doku über P. Diddy
Jacksons Anwälte und er hatten einen Antrag auf Klageabweisung gestellt, eine Anhörung war für den 22. Dezember angesetzt. Die beiden Parteien konnten sich allerdings früher einigen.
In einem am 25. November eingereichten Antrage wurde bekannt, dass der "In Da Club"-Interpret und der Rollerfahrer "eine grundsätzliche Einigung zur Beteiligung aller Ansprüche erzielt haben" und "derzeit dabei sind, die formelle Vergleichsvereinbarung auszuarbeiten und zu unterzeichnen."
Dabei erfolgt dieser Schritt weniger als eine Woche vor der Veröffentlichung der vierteiligen Dokumentarserie "Sean Combs: The Reckoning", durch Netflix, an dessen Produktion Jackson mitwirkte.
Die Dokumentation werde, Netflix zufolge: "die Geschichte eines mächtigen, unternehmungslustigen Mannes und des glanzvollen Imperiums, das er aufgebaut hat, sowie der Unterwelt, die direkt unter der Oberfläche liegt, erzählen." Im Oktober wurde Combs wegen Sexualstraftaten vom Bundesgericht zu vier Jahren Haft verurteilt.
