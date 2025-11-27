Körperverletzung und seelische Qualen: 50 Cent erzielt Einigung mit Kläger

Los Angeles (USA) - Der US -Rapper 50 Cent (mit bürgerlichen Namen: Curtis Jackson, 50) einigt sich mit einem Kläger, der ihn der Körperverletzung beschuldigte - kurz bevor eine von ihm produzierte Dokumentation erscheint.

Seit den 2000ern ist 50 Cent nicht mehr aus der Rap-Szene wegzudenken. © Foto von ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Guadalupe De los Santos reichte Anfang dieses Jahres eine Zivilklage gegen Jackson ein, in der er den Rapper beschuldigte, ihn in Los Angeles angegriffen zu haben. Dem Magazin People liegt eine Kopie der Klage vor.

In dieser behauptet De Los Santos, dass bereits im September 2024 Jacksons SUV hinter ihm auftauchte, während er auf seinem Roller an einer Ampel wartete. Als sich das Fahrzeug näherte, wurde plötzlich die vordere Beifahrertür geöffnet, "ohne Vorwarnung oder Provokation." Die Tür traf den Mann an der linken Seite, "wodurch er und sein Roller auf die Straße geschleudert wurden", laut People.

In der Klage stellte De Los Santos die Behauptung auf, "der Beifahrer des Autos habe auf Anweisung von 50 Cent die Tür geöffnet, um ihn absichtlich zu treffen."

Der Geschädigte fordert Schadensersatz für Körperverletzung und der vorsätzlichen Zufügung seelischer Qualen.