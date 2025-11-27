TikTok-Pfleger kann es nicht fassen: Der Bundespräsident will ihn sehen
Hamburg - "Hey Freunde, ich muss euch was erzählen" - mit diesen Worten meldete sich Social-Media-Star Rashid Hamid (32) am Mittwoch bei seinen Fans auf Instagram und TikTok.
Vor ein paar Tagen sei "ein gelber Brief" in seinem Briefkasten gelandet. "Und ich schwöre, mein erster Gedanke war: 'Uff … safe nichts Gutes'", so der Pfleger ehrlich - doch seine Befürchtungen sollten sich alles andere als bewahrheiten.
"Ich mach den auf, lese … und da steht einfach: 'Einladung zum Neujahrsempfang beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue.' Un-fass-bar!!!", jubelte der Hamburger erstaunt und ungläubig.
Der 32-Jährige hat sich mit seinen lustigen Social-Media-Videos, in denen er zusammen mit seinen charmanten Patienten im Pflegealltag zu sehen ist, doch tatsächlich auf die Gäste-Wunschliste von Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier (69) bugsiert!
"Dass sowas passiert und ich zu sowas eingeladen werde, liegt nicht nur an mir. Das liegt auch an euch – an eurer Unterstützung, euren Nachrichten und eurem Vertrauen", unterstrich der Influencer glückselig.
Pfleger Rashid meldet sich mit verrückter Nachricht bei seinen Fans
Pfleger Rashid will Aufmerksamkeit dafür nutzen, wirklich etwas zu ändern
Der Hamburger nutzte die Gelegenheit auch noch einmal dafür, die Gründe seines Engagements hervorzuheben: "Ich will diese Aufmerksamkeit nicht nur für mich nutzen, sondern für etwas, das wirklich was verändert. Für die Menschen, die ich begleite. Für die Gesellschaft da draußen", so der 32-Jährige.
Dass das alles ohne seine treue Community nicht möglich gewesen wäre, ist dem Social-Media-Star mehr als bewusst. "Danke, dass ihr mich bis hierhin getragen habt!", bekräftigte Rashid abschließend.
Der Influencer hatte im Jahr 2021 mit Social Media angefangen, unter anderem Videos mit der inzwischen verstorbenen "Oma Lotti" (†93) veröffentlicht. Heute folgen ihm sowohl bei Instagram als auch bei TikTok eine Million Menschen.
Seit April 2025 ist Rashid sogar im Miniatur Wunderland in Hamburg zu bestaunen. Mit der Schloss-Bellevue-Einladung folgte nun zweifellos das nächste große Highlight für den Hanseaten.
Titelfoto: Instagram/pflege.smile