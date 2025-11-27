TikTok-Pfleger kann es nicht fassen: Der Bundespräsident will ihn sehen

Hamburg - "Hey Freunde, ich muss euch was erzählen" - mit diesen Worten meldete sich Social-Media-Star Rashid Hamid (32) am Mittwoch bei seinen Fans auf Instagram und TikTok .

TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) hat sich mit einer verrückten Nachricht bei seiner Community gemeldet. © Instagram/pflege.smile

Vor ein paar Tagen sei "ein gelber Brief" in seinem Briefkasten gelandet. "Und ich schwöre, mein erster Gedanke war: 'Uff … safe nichts Gutes'", so der Pfleger ehrlich - doch seine Befürchtungen sollten sich alles andere als bewahrheiten.

"Ich mach den auf, lese … und da steht einfach: 'Einladung zum Neujahrsempfang beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue.' Un-fass-bar!!!", jubelte der Hamburger erstaunt und ungläubig.

Der 32-Jährige hat sich mit seinen lustigen Social-Media-Videos, in denen er zusammen mit seinen charmanten Patienten im Pflegealltag zu sehen ist, doch tatsächlich auf die Gäste-Wunschliste von Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier (69) bugsiert!

"Dass sowas passiert und ich zu sowas eingeladen werde, liegt nicht nur an mir. Das liegt auch an euch – an eurer Unterstützung, euren Nachrichten und eurem Vertrauen", unterstrich der Influencer glückselig.