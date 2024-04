Krankenhaus! Schock für schwangere Clea-Lacy Juhn

Clea-Lacy Juhn (32) erwartet Zwillinge. © Montage: Screenshot/Instagram/clea_lacy

Ihr bleibt nichts erspart: Dass die Zwillings-Schwangerschaft ihren Körper vor einige neue Herausforderungen und Probleme stellt, hatte Clea-Lacy Juhn ihren Fans im Netz bereits vor einiger Zeit gestanden.

Die 32-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Partner Hasim zwei Jungs erwartet, leidet schon seit Wochen unter ständiger Migräne, starken Rückenschmerzen und Schlafstörungen, ausgelöst durch das sogenannte Restless-Legs-Syndrom.

Doch damit nicht genug! Nun musste die ehemalige Kandidatin der RTL-Datingshow "Der Bachelor" den nächsten Schock verdauen: Clea hat einen Nierenstau.

"Ich musste gestern Abend ins Krankenhaus", erzählte die werdende Mama ihren rund 435.000 Followern bei Instagram und teilte ein Foto, das sie mit einer Infusion im Arm zeigt.

Sie leide bereits seit Wochen unter starken Schmerzen, die sie bislang auf ihre Rückenbeschwerden geschoben habe, so die gebürtige Badenerin. Weil es in den vergangenen Tagen aber immer "größer und schlimmer" geworden sei, habe sie sich schließlich dazu entschieden, ins Krankenhaus zu fahren, wo man die Influencerin am liebsten gleich dabehalten hätte.



Doch Clea fand eine andere Lösung und musste am Ende doch nicht stationär bleiben - zumindest vorerst.