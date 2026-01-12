Krebs bei "Die Nanny"-Star: Deshalb hat Fran Drescher keine eigenen Kinder

New York City (USA) - In der 90er-Kultserie kümmerte sich Fran Drescher (68) als "die Nanny" mit viel Liebe und Humor um "ihre" Kinder. Im echten Leben blieb ihr die Mutterrolle aus einem traurigen Grund verwehrt.

Fran Drescher (68) blieb das Mutterglück im echten Leben verwehrt. © Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Dem Promi-Magazin "People" verrät die 68-Jährige, dass bei ihr im Alter von 42 Jahren Gebärmutterhalskrebs entdeckt wurde.

"Ich hatte es zwei Jahre lang, und acht Ärzte haben es falsch diagnostiziert. Plötzlich hatte ich eine Hysterektomie, eine vollständige Entfernung der Gebärmutter, und mir wurde gesagt, ich könnte nie Kinder bekommen. Zack, bumm", erinnert sich Drescher an die schreckliche Zeit.

In jungen Jahren habe die Schauspielerin noch gar nicht daran gedacht, trotz Ehe eine eigene Familie zu gründen.

Doch diese Einstellung sei nach der Trennung ihres Ex-Manns Peter Marc Jacobson (68) im Jahr 1999 ins Wanken geraten: "Ich war mit einem Mann zusammen, der 16 Jahre jünger war als ich und zum ersten Mal in meinem Leben dachte ich: 'Ich könnte seine Kinder bekommen.'"