Lachverbot-Leyla hat neben ihrer guten Laune noch ungeahnte andere Vorzüge

Frankfurt am Main - Zuletzt stand Leyla Lahouar (27) wegen eines abstrusen Nachbarschaftsstreits in den Schlagzeilen, aufgrund dessen sie das Lachen in ihrer eigenen Wohnung einstellen sollte. Nun gibt es lustige wie kulinarische News aus ihrem Zuhause.

"Der Bachelor"-Teilnehmerin Leyla Lahouar (27), hier noch mit schwarzer Haarpracht, hat eine ganz spezielle kulinarische Vorliebe. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar

Bekannt wurde die 27-Jährige durch ihre Teilnahme bei der vergangenen Ausgabe des RTL-Kuppel-Formats "Der Bachelor".



Seitdem ist die brünette Schönheit erfolgreich als Influencerin auf Instagram und TikTok aktiv. Außerdem wohnt sie seit knapp drei Monaten in ihrer neuen Wohnung in Frankfurt, wo sie vor Kurzem sogar einen Privatdetektiv in ihren kuriosen Nachbarschaftsstreit einschaltete.

Doch in ihrem 64-Quadratmeter-Heim geschehen neben lauten Lachanfällen und komischen Nachbar-Attacken auch ganz "normale" Dinge wie Kochen. Mit dem Zusatz, dass Leyla eben doch nicht irgendwie gewöhnlich kocht, sondern gerne einmal direkt einen kompletten Dönerspieß grillt - Traumfrau! Denken sich jetzt sicher einige Liebhaber der türkischen Küche.

Und tatsächlich ist die Frankfurterin aktuell noch als Single-Lady unterwegs, wie sie der "Bild" verriet. "Das ist jetzt auch erst mal gut so. Verflossene kriechen wieder an und versuchen mich zu recyceln, aber sie hatten ihre Chance. Ich will erst mal Single bleiben und weiter Döner machen", stellt Leyla klar.