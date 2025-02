Mysteriöser Insekten-Biss brachte Larissa Neumann in Klinik: Dieser Krabbler war's

Ein rätselhafter Insekten-Biss brachte Model Larissa Neumann in Thailand in eine Klinik. Nun verriet sie nähere Details zu dieser unschönen Urlaubs-Episode.

Von Florian Gürtler

Thailand/Frankfurt am Main - Model und Influencerin Larissa Neumann (24) schockte ihre Fans kürzlich mit einer Besorgnis erregenden Nachricht: Wegen eines rätselhaften Insekten-Stichs begab sie sich in Thailand in eine Klinik. Sie wisse nicht, was genau ihr widerfahren sei und sie habe Angst, bekannte die Frankfurterin. Nun verriet sie nähere Details.

Larissa Neumann (24, "Kampf der Realitystars") reist zusammen mit einer Freundin durch Thailand. Dabei hält sie ihre Fans via Instagram auf dem Laufenden. © Screenshot/Instagram/tigerlariz "Story-Time. Wie mich ein Insekt in den Po gebissen hat in Thailand, und ich jetzt deswegen Antibiotika nehmen muss für die nächsten sieben Tage", beginnt Larissa ihr Statement, das sie am gestrigen Dienstag als Instagram-Reel veröffentlichte. Die Auflösung des Rätsels: Es war mit großer Wahrscheinlichkeit eine Ameise. Dies erfuhr die 24-Jährige zu ihrer Beruhigung von einem Arzt, bei dem sie deshalb in Behandlung war. Zuvor hatte sie einen Parasiten-Befall befürchtet. Das Model hatte auf der Insel Ko Pha-ngan zwei vermeintliche Stiche in ihr Gesäß erlitten, welche sich danach entzündeten, sie seien "zu Wunden mutiert", sagte sie in dem Reel. Anne Wünsche Anne Wünsche über die Schattenseiten: "Ich bin oft heulend zusammengebrochen" Auf der Insel Ko Samui begab Larissa sich deshalb in ein Krankenhaus.

Larissa Neumann: "Passt auf Eure Popöchen auf"

Es war der Biss einer Ameise, welcher die 24-Jährige in eine Klinik brachte. Vor diesem Hintergrund erneuerte sie ihre Bereitschaft für eine Teilnahme am RTL-Dschungelcamp. © Montage: Screenshot/Instagram/tigerlariz "Eine Ameise!", betont die 24-Jährige noch einmal mit Nachdruck in ihrem Statement. Dann berichtet sie, dass sie und ihre Freundin, mit der sie durch Thailand reist, auf Ko Pha-ngan eine Unterkunft bezogen hatten, in der es eine Ameisenplage gegeben habe. Eines dieser Krabbeltiere habe sie "in den Arsch gebissen, zweimal!", heißt es weiter. Doch die Frankfurterin betont zudem, dass die Ameisen auf Ko Pha-ngan außerordentlich groß gewesen seien: "Nicht so wie die Kleinen, die wir in Deutschland haben." Elon Musk Beamte reagieren auf Musks Kündingungs-Mail: "Das Dümmste, was ich in 40 Jahren gesehen habe" "Leute, passt auf Euch auf, passt auf Eure Popöchen auf und passt auf die Ameisen auf!", gibt das Model ihren Fans zum Abschluss des Reels mit.

Model möchte gerne ins RTL-Dschungelcamp