Model posiert in Unterwäsche und offenbart geheime Wünsche

Larissa Neumann (22) veröffentlichte ein kurzes Instagram-Video und teilte dabei ihre Gedanken mit ihren Fans. © Montage: Screenshot/Instagram/tigerlariz

Die 22-jährige Berlinerin, die auch lange in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte, veröffentlichte am gestrigen Montag auf der Foto-Plattform ein Video, in welchem sie nur mit einem dunklen BH und einem dunklen Slip bekleidet posiert.

Dazu schrieb sie einen englischen Text, der sich folgendermaßen übersetzen lässt: "Liebes Tagebuch - eines Tages wirst Du neben der Liebe Deines Lebens aufwachen, die Ziele werden erreicht sein und all die harten Ereignisse, die jetzt gerade passieren, werden es wert gewesen sein."

Ohne Zweifel reflektierte Larissa beim Verfassen dieser Zeilen über ihr eigenes Leben. Die 22-Jährige ist Single, sie trennte sich im vergangenen Jahr von ihrem Lebensgefährten - und offensichtlich wünscht sie sich wieder eine Beziehung.

Mit den "harten Ereignissen", die aktuell vor sich gingen, und welche das Model gerne hinter sich haben möchte, spielte die Reality-Darstellerin vermutlich auf den Umstand an, dass sie in dieser Woche eine ganze Reihe von Prüfungen ablegen muss - die 22-Jährige studiert Marketing und Medienmanagement im Rahmen eines Fernstudiums.

Doch die Sinn-Krise, die in den Zeilen von Larissa Neumanns Instagram-Eintrag angedeutet wird, geht noch etwas tiefer.