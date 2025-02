24.02.2025 08:24 Parasiten-Befall? Model Larissa Neumann hat Angst und geht in Klinik

Model und Influencerin Larissa Neumann (24) ist aktuell in Thailand: Am Montagmorgen teilte sie via Instagram mit, dass sie Angst habe und eine Klinik aufsuche.

Von Florian Gürtler

Thailand/Frankfurt am Main - Model und Influencerin Larissa Neumann reist aktuell durch Thailand. Am heutigen Montagmorgen hatte die 24-Jährige ihren Fans beunruhigende Neuigkeiten mitzuteilen: Sie sucht auf er Insel Ko Samui eine Klinik auf! Model Larissa Neumann (24, "Kampf der Realitystars") reist aktuell zusammen mit einer Freundin durch Thailand. © Screenshot/Instagram/tigerlariz Die Frankfurterin wandte sich gegen 6.30 Uhr mit einer Instagram-Story an ihre Follower: "So, Friends, es gibt jetzt eine Story-Time, denn: Für uns gehts jetzt in die Klinik!", berichtete Larisa und zeigte dabei auf sich. Sie freue sich sehr, fügte sie mit ironischem Tonfall hinzu. Dann erläuterte sie die "Vorgeschichte", wie sie es nannte. Vor ihrem Aufenthalt auf Ko Samui seien sie und ihre Freundin, mit der Larissa zusammen unterwegs ist, auf der Insel Ko Pha-ngan gewesen. Dort habe sie an einem Abend realisiert: "O mein Gott, irgendwas hat mich in meinen Arsch gebissen!" Leyla Lahouar Hotelzimmer-Schreck für Leyla Lahouar vor ihrem "Let's Dance"-Auftritt "Das ist jetzt null Joke", setzte Larissa Neumann hinzu. Sie habe zwei Stiche an ihrem Gesäß. Zunächst habe sie diese einfach für Mückenstiche gehalten. Larissa Neumann: "Ich weiß es nicht, ich habe Angst!" In einer Instagram-Story vom Montagmorgen hatte die 24-Jährige ihren Fans beunruhigende Neuigkeiten mitzuteilen: Sie wollte eine Klinik aufsuchen. © Screenshot/Instagram/tigerlariz "Diese Stiche sind aber seitdem nicht besser geworden, sondern schlimmer", hieß es weiter. Die beiden Einstichstellen seien "wie so offene Wunden". Auch habe sie Schmerzen. Zunächst dachte Larissa: "Das wird schon von selber abheilen. Tut es aber nicht!" Daher würden sie und ihre Freundin nun eine Klinik aufsuchen, denn eine Recherche bei ChatGPT habe ergeben, dass es auch ein entzündeter Spinnen-Biss oder gar ein Befall von Parasiten sein könnte. Das Model nannte als Beispiel Sandflöhe. "Ich weiß es nicht, ich habe Angst!", schloss Larissa Neumann ihren Bericht ab. Promis & Stars TV-Ärztin Kühnemann muss selbst zum Doc: "Mir geht es gar nicht gut" Die Thailand-Reise der 24-Jährigen verläuft ziemlich turbulent. Sie und ihre Freundin wurden schon von einer Ratte belästigt - das penetrante Nagetier vertrieb die beiden jungen Frauen letztendlich aus deren damaliger Unterkunft. Auch eine waghalsige Tuk-Tuk-Fahrt kostete Larissa und ihre Begleiterin einige Nerven.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/tigerlariz