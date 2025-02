Model Larissa Neumann auf Chaos-Trip durch Thailand: "Hoffe, wir überleben!"

Model Larissa Neumann reist mit einer Freundin zurzeit durch Thailand. Die genutzten Verkehrsmittel sind dabei alles andere als vertrauenerweckend.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Auf ihrem Trip durch Thailand, den Model und Influencerin Larissa Neumann (24) gerade mit einer Freundin unternimmt, stoßen die beiden immer mal wieder an ihre Grenzen - so auch jetzt.

Eben noch unter Palmen entspannt und dann kommt die Tour im Tuk Tuk ... © Bild-Montage: Screenshot tigerlariz/Instagram, tigerlariz/Instagram Nachdem man sich bereits unter anderem mit einer unverschämten Ratte in einer der Unterkünfte herumschlagen musste, standen nun thailändische Verkehrsmittel im Zentrum des Geschehens. So sollte es am Mittwoch von der Insel Ko Pha-ngan zum Nachbareiland Ko Samui gehen. Und nachdem am Vortag noch einmal die Klamotten im Waschsalon gesäubert und dann einpackt worden waren, musste noch der gemietete Roller abgegeben werden und los ging's. Zunächst stand die Fahrt mit einem Tuk Tuk zum Hafen an - und die hatte es bereits in sich. "Heute ist mir wieder klar geworden ... der TÜV hat seine Daseinsberechtigung", schrieb Larissa zunächst auf schwarzem Hintergrund in ihrer Insta-Story. Die Begründung lieferte das folgende Reel: Denn hier flogen die beiden Frauen einfach nur so in dem mit Höchstgeschwindigkeit durch die engen Gassen rasenden Fahrzeug herum - Anschnallgurte waren selbstverständlich Fehlanzeige.

Nach dem Tuk Tuk kommt für Larissa Neumann die Fahrt im Speedboot