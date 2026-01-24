Brisante Frage an Laura Maria Rypa: Wandert sie etwa mit den Kids nach Dubai aus?
Dubai/Köln - Ein knappes halbes Jahr nach der Trennung von Pietro Lombardi (33) spricht Laura Maria Rypa (30) erstmals darüber, ob sie Deutschland möglicherweise bald verlässt.
Seit ein paar Tagen ist die Influencerin samt der beiden Söhnchen im Schlepptau in Dubai unterwegs, um nach turbulenten Wochen die Seele baumeln zu lassen.
Trotzdem sucht die Ex von "Pie" die Nähe zu ihren Fans und teilte zuletzt eine Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal. Eine der darin enthaltenen Fragen: "Würdest du nach Dubai auswandern?"
Das kommt für die Zweifach-Mama aber (noch) nicht in die Tüte. "Nein. Nicht, weil ich es hier nicht schön finde. Im Gegenteil. [...] Zum Leben fehlt mir hier einfach etwas. Mir fehlt diese richtige, natürliche Natur", stellt die 30-Jährige klar.
Tatsächlich sei es allerdings bemerkenswert, wie viel die umstrittene Wüsten-Metropole für das Wohlbefinden von Müttern, Kindern und Familien tue. "Ich finde das wirklich beeindruckend [...], wie gut das hier organisiert ist."
Dubai "zu perfekt" für Laura Maria Rypa
Ein Leben fernab der Heimat und richtiger Natur kann sie sich aber trotzdem nicht vorstellen. "Alles ist hier sehr geplant, sehr gebaut und sehr perfekt. Das ist schön, aber es fühlt sich für mich nicht so lebendig an. Die Hochhäuser sind beeindruckend, aber sie ziehen mich emotional nicht so an."
Außerdem fehle ihr in Dubai das Gefühl von Freiheit, schreibt sie in ihrer ausführlichen Antwort. Nähere Details dazu verrät sie zu diesem Punkt aber nicht.
Ganz im Gegensatz bei der Frage, ob sie sich ohne männliche Begleitung an ihrer Seite auf den Straßen Dubais sicher fühle.
"Mehr als an anderen Orten. Die Menschen sind unglaublich kinderlieb. Überall hilft dir jemand, hält Türen auf, lächelt dein Kind an, bietet Unterstützung an. [...] Alles ist auf Mamas und Kinder ausgelegt. [...] Und genau deshalb fühlt es sich für mich so sicher an", teilt sie zum Abschluss der Frage mit.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa