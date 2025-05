Brüste entzündet: Laura Maria Rypa plötzlich vor tiefgreifender Entscheidung

Alles in Kürze

Das Stillen von Amelio ist für die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft aus Düsseldorf derzeit nur mit sehr großen Schmerzen zu ertragen, wie sie in ihrer Story preisgab. Und so steht die 29-Jährige möglicherweise kurz vor einer sehr einschneidenden Entscheidung.

Wie Laura in ihrer Instagram-Story offenbarte, hat die Fütterung ihres Sprösslings rein gar nichts mehr mit Freude zu tun. Der Grund: "Meine Brust hat sich einfach so krass entzündet!"

Obwohl die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi (32, "Cinderella") das Stillen über alles liebt und eigentlich auch in vollen Zügen genießen möchte, scheint ihr Körper diesem Vorsatz jetzt einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Im August 2024 erblickte der kleine Amelio das Licht der Welt. Für die 29-Jährige ist es bereits das zweite Kind. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Ergänzend fügte Laura nämlich noch hinzu: "Wenn die Schmerzen nicht aufhören, muss ich eventuell sogar abstillen." Ein Gedanke, welcher der Zweifach-Mama offenbar arge Probleme bereitet, denn sie kommentierte ihn mit einem weinenden Emoji.

Noch scheint das Maximum ihrer Belastungsgrenze nicht erreicht zu sein. "Ich versuche durchzuhalten", ließ Pietros Verlobte ihre Community wissen. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie mit geschlossenen Augen spürbar sorgenvoll an einer Wand lehnt.

Aufgrund ihres prallen Dekolletés hatte Laura in der jüngeren Vergangenheit sehr viele Komplimente seitens ihrer Follower kassiert. Immer wieder musste die Blondine in Fragerunden versichern, dass nichts an ihrer Oberweite operiert wurde.

Derzeit scheint die Wahl-Kölnerin mit polnischen Wurzeln die Vorzüge des Milcheinschusses für ihren Körper noch sehr zu genießen. Bereits vor einigen Wochen erklärte sie dazu: "Stillen ist das natürlichste Push-up, das es gibt."