Fan-Vermutung sorgt bei kranker Laura Maria Rypa für Sorgen: "Ich hoffe nicht"

Laura Maria Rypa (28) hält schon in wenigen Wochen ihr zweites Kind in den Armen. © Instagram/lauramaria.rpa

Während es sich Lauras Verlobter Pietro Lombardi (32) aktuell samt Söhnchen Alessio (9) unter der mallorquinischen Sonne gut gehen lässt, ist die hochschwangere Influencerin im heimischen Köln geblieben, versorgt dort Söhnchen Leano (1) und schmeißt nebenbei auch noch den Haushalt.

Aktuell muss Laura allerdings ein wenig kürzertreten: Wie sie ihren mehr als 879.000 Instagram-Fans jüngst verraten hatte, geht es ihr gesundheitlich nämlich "überhaupt nicht gut".

So wird die 28-Jährige nicht nur von Erkältungssymptomen geplagt, die urplötzlich aufgetreten waren, sondern leidet zudem auch an "Schmerzen im Unterbauch", wie sie am späten Dienstagabend offenbarte.

Während einige Follower eine Coronainfektion im Verdacht hatten und der baldigen zweifachen Mutter dazu rieten, sicherheitshalber einen entsprechenden Test zu machen, stellten zahlreiche Fans eine ganz andere Vermutung auf - und zwar die, dass das Baby schon bald kommen wird!

"Viele haben mir [...] geschrieben: 'Kurz vor meiner Entbindung war es genauso bei mir, ich bin krank geworden'", berichtete Laura, stellte daraufhin aber unmissverständlich klar: "Ich hoffe nicht, dass es so sein wird, weil der Kleine dann noch früher da wäre, als Leano schon da war. Deswegen hoffe ich einfach nur, dass es eine Erkältung ist und es mir wieder besser geht."