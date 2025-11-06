Laura Maria aus dem Häuschen: "Ich muss euch was sagen!" - Pietro reagiert sofort
Köln - Laura Maria Rypa liebt Herausforderungen und deshalb wagt sich die 29 Jahre alte Influencerin aus Köln jetzt mal wieder auf völlig neues Terrain. Prompt meldet sich ihr Ex-Verlobter zu Wort!
"Leute, ich muss euch was sagen …", schreibt die Blondine zunächst noch etwas kryptisch über ihren neuesten Instagram-Beitrag, dann lässt sie die Katze aber auch gleich aus dem Sack und erklärt erfreut, welche tolle Chance sich für sie ergeben hat.
Und zwar wird die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft mit polnischen Wurzeln schon bald live auf - beziehungsweise über einer Bühne zu sehen sein. Konkret bedeutet das: Laura ist am 14. Dezember der Special-Guest bei "Cirque de Noël".
Im Rahmen der Show wird die langjährige On-off-Partnerin von Sänger Pietro Lombardi (33) ihr Können am Schwungtrapez unter Beweis stellen. Vorerfahrung? Keine! Deshalb habe sie auch "größten Respekt vor allen Akrobaten, die das machen".
Unterstützung für ihr neuestes Projekt erhält die 29-Jährige unter anderem von ihrem Ex. "Wirst du gut machen, ich weiß das", schrieb der ehemalige Pizzabäcker mutmachend in die Kommentarspalte unter dem Beitrag.
Laura Maria Rypa hadert mit kurzer Vorbereitungszeit
Doch die Zeit drängt. Laut eigener Aussage hat die Netz-Bekanntheit nämlich schon seit Längerem nicht mehr aktiv Sport getrieben. "Ich habe nicht mal einen Monat Zeit", erklärte sie leicht panisch gegenüber ihrer Community.
Der Plan für die Vorbereitung steht bereits fest. Wie Laura weiter offenbart, startet das Training für die spektakuläre Akrobatik-Show am 16. November. Sie wolle auf alle Fälle ihr Bestes geben, um die Zuschauer nicht zu enttäuschen.
Gleichzeitig sei ihr aber auch voll bewusst, dass sie in der kurzen Zeit kein professionelles Niveau erreichen könne. "Ich bin mega aufgeregt, aber auch unglaublich dankbar und stolz, dass ich diese Chance bekomme", so die Unternehmerin.
Besonders gefällt ihr, dass es sich bei "Cirque de Noël" um einen Zirkus ohne Tiere handelt. Sie betont: "Das ist mir super wichtig und unterstütze ich voll und ganz." Laura ist selbst super tierlieb und hat sich erst kürzlich ihren fünften Hund zugelegt.
Titelfoto: Bildmontage: Georg Wendt/dpa, Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)