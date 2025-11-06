Laura Maria aus dem Häuschen: "Ich muss euch was sagen!" - Pietro reagiert sofort

Köln - Laura Maria Rypa liebt Herausforderungen und deshalb wagt sich die 29 Jahre alte Influencerin aus Köln jetzt mal wieder auf völlig neues Terrain. Prompt meldet sich ihr Ex-Verlobter zu Wort!

Laura Maria Rypa (29) wird am 14. Dezember Teil der "Cirque de Noël"-Show in Düsseldorf sein. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

"Leute, ich muss euch was sagen …", schreibt die Blondine zunächst noch etwas kryptisch über ihren neuesten Instagram-Beitrag, dann lässt sie die Katze aber auch gleich aus dem Sack und erklärt erfreut, welche tolle Chance sich für sie ergeben hat.

Und zwar wird die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft mit polnischen Wurzeln schon bald live auf - beziehungsweise über einer Bühne zu sehen sein. Konkret bedeutet das: Laura ist am 14. Dezember der Special-Guest bei "Cirque de Noël".

Im Rahmen der Show wird die langjährige On-off-Partnerin von Sänger Pietro Lombardi (33) ihr Können am Schwungtrapez unter Beweis stellen. Vorerfahrung? Keine! Deshalb habe sie auch "größten Respekt vor allen Akrobaten, die das machen".

Unterstützung für ihr neuestes Projekt erhält die 29-Jährige unter anderem von ihrem Ex. "Wirst du gut machen, ich weiß das", schrieb der ehemalige Pizzabäcker mutmachend in die Kommentarspalte unter dem Beitrag.