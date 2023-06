Laura Maria Rypa: Als Fans dieses Foto sehen, sind sie direkt enttäuscht von der Beauty

Offenbar ein Irrtum - immerhin sammelten sich bereits kurz nach der Veröffentlichung die ersten negativen Nachrichten in der Kommentarspalte.

"Ihr kennt mich für meine spontanen Fotos und nichts 'professionelles', deshalb bin ich mal gespannt, wie ihr mein neues Foto findet!", richtete sich Laura an ihre knapp 800.000 Follower. "Ich dachte mir, bisschen Abwechslung auf meinem Profil kann ja nicht schaden."

Dass ihr letzter Beitrag durchaus aus ihrem Feed hervorsticht, war Laura offenbar schon vor dem Upload bewusst. So hatte die Mutter des kleinen Leano in einer Story extra eine Ankündigung gemacht.

Laura verteidigt ihr Beauty-Shooting, nachdem es von Fans Kritik hagelt. © Montage: Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa

"Noch mal an alle: Es war ein professionelles Beauty-Shooting und selbstverständlich werden die Bilder 'bearbeitet'", stellte die 27-Jährige in einer Story klar.

Tatsächlich bekam sie von manch einem Fan auch verständnisvolle Worte. "Mein Gott, sie wollte es mal ausprobieren, findet es schön und postet es … und dann kommen wieder so überflüssige Kommentare", geht einem User die Kritik an Lauras Ebenbild zu weit.

Erst kurz zuvor hatte die seit neuestem brünette Kölnerin in einer Fragerunde verraten, dass sie niemals etwas operativ an sich verändern lassen würde. Zwar sei eine solche Entscheidung jedem selber überlassen, sie persönlich habe jedoch "so Angst vor 'Veränderungen', deshalb würde ich niemals etwas machen lassen". Sie bleibe dann doch lieber "natürlich".

Auch den Verdacht, sie hätte sich Botox in die Stirn spritzen lassen, widerlegte sie eindrucksvoll, indem sie ihre Mimik vor der Kamera spielen ließ und ihre "Falten" damit zur Schau stellte. Eine Natürlichkeit, die sie sicherlich auch in Zukunft nicht hinter übermäßiger Retusche verstecken wird.