Laura Maria Rypa außer sich vor Wut: Lombardi-Ex legt sich mit User an

Köln - Erst kürzlich hat Laura Maria Rypa (30) gemeinsam mit ihren beiden Söhnen einen Traumurlaub auf Mallorca genossen. Doch für ein Foto erntet sie jetzt heftige Kritik.

Laura Maria Rypa (30) hat eine flammende Wutrede auf Instagram gehalten. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Denn auf ihrem Instagram-Kanal hat die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Köln ein Strandfoto veröffentlicht, auf dem Leano (3) und Amelio (1) gut geschützt in UV-Kleidung und Sonnenhüten zu sehen sind.

Für eine Userin reichen die Vorkehrungen allerdings nicht aus. "Die Kinder sind viel zu gebräunt. Das ist weder cool noch sexy, egal in welchem Alter. Das ist gefährlich! Es zeigt nur, wie jemand aufgeklärt ist", kritisiert die Nutzerin.

Für Laura ein Unding, weshalb sie zu einer Wutrede ausholt. "Ohne Witz, ich verstehe diese Menschheit nicht mehr. Ab jetzt werden meine Kinder zu Hause eingesperrt und dürfen kein Tageslicht mehr sehen", poltert die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (34).

Vor allem das Wort "sexy" bringt die Influencerin so richtig auf die Palme.

"Alter! Denkt sie im Ernst, dass ich mir denke 'Leano und Amelio müssen gebräunt sein, damit es richtig sexy aussieht'?", fragt sich die aufgebrachte Zweifachmutter.