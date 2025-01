Belastung für die Seele: Laura Maria Rypa übergibt Sohn Leano bald in fremde Hände

"Leano soll mit 3 oder 3,5 Jahren in den Kindergarten", verriet die Blondine mit polnischen Wurzeln ihren Plan für die Zukunft. Demnach hat der Kleine also noch rund ein Jahr lang Zeit, bis der Abnabelungsprozess von seinen Eltern beginnt.

In ihrer Instagram-Story offenbarte Laura jüngst: "Diese Woche stand bei uns der absolute Kindergartenmarathon an!" Jeden Tag habe sie einen Termin in einer anderen Einrichtung, um sich über die jeweiligen Konzepte zu informieren.

Mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (32) hat die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft aus Düsseldorf insgesamt zwei gemeinsame Kinder. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

"Ich bin mal gespannt", merkte sie zweifelnd an und rang anschließend spürbar nach Worten: "Ich find's immer so ... Also, wenn ich überlege, dass er nächstes Jahr in den Kindergarten soll ... Ich find's irgendwie immer noch so ... was heißt zu früh …"

Nachdem die Wahl-Kölnerin ihre Gedanken sortiert hatte, gewährte sie noch einen ehrlichen Einblick in ihr Seelenleben: "Ich weiß, dass 3 oder 3,5 ein gutes Alter dafür ist, aber ich bring's einfach nicht über mein Herz. Irgendwie fällt es mir unfassbar schwer, loszulassen."

Anlässlich des zweiten Geburtstages ihres Sohnes schwärmte Laura erst vor wenigen Tagen: "Du bist nicht nur unser kleiner Wirbelwind, der jeden Tag ein bisschen bunter und lauter macht, sondern auch der beste kleine Bruder, den man sich vorstellen kann."

Und auch als großer Bruder des kleinen Amelio mache sich Leano top, wie seine Mama betonte. Der Zweijährige trage viel Liebe in seinem kleinen Herzen. Zumindest in Sachen Sozialkompetenz scheint der Promi-Spross also schon jetzt bereit für den Kita-Eintritt.