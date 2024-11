Laura Maria Rypa zeigt After-Baby-Body: So sehr hat sie sich verändert

Der Körper von Laura Maria Rypa (28) hat sich nach zwei Schwangerschaften verändert. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Der heftige Krach mit Pietro Lombardi (32) liegt nun bereits einen Monat zurück. In den sozialen Netzwerken ist die 28-Jährige wieder zur Normalität übergegangen, was in erster Linie inszenierte Fotos und Geschichten aus dem Mama-Alltag beinhaltet!

In ihrer Instagram-Story machte die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf plötzlich aber ein ganz anderes Thema auf. Es geht dabei um ihre körperlichen Veränderungen nach nunmehr zwei Schwangerschaften.

Erst im vergangenen August brachte Laura ihren zweiten Sohn Amelio zur Welt. Rund zehn Wochen später möchte die Wahl-Kölnerin ihren Body wieder in Form bringen. Den Stand der Dinge führte sie ihren Fans in einem engen Sportdress vor.

Dazu erklärte die Zweifach-Mama offen und ehrlich: "Das sind auf jeden Fall mein Bauch und meine Beine. Mein Bindegewebe ist nicht mehr so fest wie vorher und ich hab auch gar nicht mehr so viele Muskeln." Auch ein "kleines Bäuchlein" sei noch vorhanden.