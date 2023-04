Laura Maria Rypa kehrt Deutschland den Rücken - mit Leano, aber ohne Pietro Lombardi!

Köln - Gemeinsam mit ihrem rund drei Monate alten Sohn Leano bricht Laura Maria Rypa (27) ihre Zelte in Deutschland ab! Ihr Verlobter Pietro Lombardi (30) bleibt alleine zurück!

Die Frage, ob Pietro sie auf der Reise in das östliche Nachbarland begleiten würde, musste die 27-Jährige allerdings verneinen. "Leider nicht. Er hat hier viel zu tun und muss einiges für die Liveshows machen", lautete Lauras Begründung.

Wie Laura jüngst in ihrer Story ankündigte, wird sie Anfang nächster Woche zu ihren Großeltern fahren - ohne ihren zukünftigen Göttergatten. "Am Montag geht es dann für mich endlich wieder nach Polen", erklärte die Beauty im Rahmen einer Q&A-Runde.

Seitdem genießt das Paar sein Familienglück in vollen Zügen. Vor allem Laura teilt immer wieder süße Schnappschüsse mit ihrem Nachwuchs mit ihren rund 793.000 Fans auf Instagram. Die Harmonie in der Kölner Lombi-Villa wurde zuletzt nur von einem Magen-Darm-Virus etwas getrübt.

Die Influencerin aus Düsseldorf und der frühere Gewinner von " Deutschland sucht den Superstar " (2011) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein. Am 8. Januar 2023 erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt.

Der frühere "DSDS"-Gewinner (2011) sitzt derzeit zum insgesamt dritten Mal neben Poptitan Dieter Bohlen (69) in der Jury der RTL-Castingshow. © Henning Kaiser/dpa

Damit ist natürlich das große Halbfinale der 20. Staffel von "DSDS" gemeint. Noch sind acht Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen um die Gewinnsumme von 100.000 Euro und die Tour an der Seite von Dieter Bohlen (69). Pietro sitzt zum dritten Mal an der Seite des Poptitanen in der Jury.

Gerüchten zufolge soll der Vater des kleinen Leano am Samstag eine große Überraschung zu verkünden haben. Wie "Bild" berichtet, geht es wohl darum, dass er nach seinem Jury-Comeback in der laufenden Staffel auch 2024 wieder hinter dem Pult Platz nehmen wird.

Auf die Unterstützung seiner Liebsten kann Pietro am Samstag und auch beim Finale eine Woche später jedenfalls nicht zählen. Auf die Fan-Frage, ob sie in den Liveshows dabei sein wird, antwortete die Beauty: "Da es für Leano um 20/21 Uhr ins Bett geht, funktioniert es leider nicht."

Ergänzend fügte sie mit einem Augenzwinkern noch hinzu, dass der Wonneproppen ohne sie auch gar nicht einschlafen möchte. "Egal, was man versucht, Mama muss da sein!"