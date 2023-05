Laura Maria Rypa liegt mit Pietro Lombardi im Bett, dann will sie unbedingt etwas sehen

Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (30) teilen viele Dinge ihres Privatlebens mit ihren Followern. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa

Auch wenn der "Deutschland sucht den Superstar"-Juror zuletzt einen "Aufpasser" benötigte, da seine Verlobte einen Paris-Trip machte: Grund zur Sorge brauchte sich die Influencerin jedoch nicht machen, denn Pietro versicherte, dass er "niemand anderen" will.

Mittlerweile ist Laura auch wieder in Deutschland angekommen und versorgt ihre rund 797.000 Follower bei Instagram wieder mit den neuesten Informationen aus dem Hause Lombardi/Rypa.

So auch am heutigen Pfingstmontagmorgen. "We wish you a wonderful good morning", grüßte die 27-Jährige ihre Follower aus dem Bett heraus, in dem sie noch mit ihrem Liebsten lag. Zudem konnte man Söhnchen Leano im Hintergrund hören.

Doch dann zoomte die Influencerin die Kamera näher an sich und Pietro ran und forderte ihn auf: "Ja, das wollte ich sehen, spann deinen Arm an!"

Dieser war jedoch der Meinung, dass er das gar nicht tun würde. "Ich spanne meinen Arm gar nicht an", so der Zweifach-Papa.