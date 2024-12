Laura Maria Rypa postet kryptische Worte: Attackiert sie hier Pietros Ex-Frau Sarah Engels?

Laura Maria Rypa (29) hat sich in ihrer Instagram-Story mit kryptischen Worten gemeldet. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

In den vergangenen Monaten haben der frühere Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" und seine Verlobte die Schlagzeilen bestimmt. Denn im Oktober dieses Jahres soll es in der Kölner Villa des gelernten Pizzabäckers zu einem Gewalt-Eklat gekommen sein, bei dem er Laura körperlich und verbal angegriffen haben soll.

Mittlerweile hat sich die Lage allerdings wieder beruhigt. Unter anderem haben "Pie" und die Ex-Freundin von Fußball-Star Weston McKennie (26) gemeinsam mit ihren Kindern Leano (1) und Amelio (rund vier Monate) das Weihnachtsfest verbracht - und auch Alessio (9), der Sohn von Pietro und Sarah war zu Besuch.

Dies alles gibt es in der Instagram-Story der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellten zu sehen.

Allerdings hat sich die 29-Jährige wohl auch zu einer verbalen Attacke gegenüber der Sängerin hinreißen lassen. "Trotz allem, was eine einzelne Person versucht, uns in den Weg zu legen, bin ich unendlich dankbar für meine kleine Familie, die immer an meiner Seite steht", schreibt Laura zudem in ihrer Story.

Gilt die kryptische Anspielung etwa der 32-jährigen Zweifachmama? Immerhin hatte es in der Vergangenheit immer wieder mal Streitigkeiten gegeben.