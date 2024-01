Laura Maria Rypa stolz auf ihren Sohn: Leano erreicht diesen Meilenstein!

Laura Maria Rypa (27) ist stolz auf ihren Sohn Leano. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa

"Ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag", begann die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte ihre Instagram-Story am Freitagmittag und führte aus: "Heute ging es für uns schon ziemlich früh raus."

Zuvor musste sich ihr Söhnchen aber noch die Zähnchen putzen. Das würde er aber mittlerweile schon richtig, richtig gut alleine machen.

Dann ging es für das Mama-Sohn-Duo aber los. Denn für den bald einjährigen Jungen stand "ein ganz besonderer Tag" an. "Heute steht seine allererste Stunde in der Krabbelgruppe an. Wie gesagt: Ihr wisst ja, dass Leano noch nicht in den Kindergarten geht, sondern erst mit drei, dreieinhalb Jahren."

Dennoch sei es Laura und dem früheren Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" enorm wichtig, dass ihr Junge vorher schon den Kontakt zu anderen Kindern habe . Bevor es für Leano dann aber losging, gab es noch eine kleine Stärkung am Morgen.