Laura Maria Rypa verfasst unter Tränen kryptische Zeilen: "Dinge, die ich niemals erwartet hätte"
Köln - Wer hat ihr nur derart zugesetzt? Laura Maria Rypa (30) meldete sich jüngst mit einem langen und emotionalen Statement bei Instagram, in dem sie tief in ihre offensichtlich verletzte Seele blicken ließ.
In ihrer Instagram-Story hatte die Influencerin am Mittwochabend einige Zeilen mit ihren mehr als 940.000 Anhängern geteilt, die aufhorchen ließen.
Denn statt des obligatorischen Einblicks in ihren Alltag zwischen Fashion, Kindern und Betreuung ihrer fünf Hunde zeigte sich Laura plötzlich sehr emotional, teilte zu ihren Worten gar ein Foto von sich, auf dem ihr dicke Tränen die Wangen herunterrannen.
"Ich bin nicht perfekt und ich werde es auch nie sein [...]. Was mich am meisten getroffen hat, waren nicht die Fehler, die ich selbst gemacht habe. Es waren die Verletzungen von Menschen, die mir am nächsten standen. Dinge, die ich niemals erwartet hätte", schrieb die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (33) in ihrem Beitrag, ohne dabei jedoch konkrete Namen oder Vorkommnisse zu nennen.
Nur so viel verriet Laura ihren Fans: Es handle sich um "Worte und Taten, die in Momenten passiert sind, in denen ich mich sicher und getragen fühlen sollte".
Laura Maria Rypa will sich nur noch auf ihre Kinder, Gott und sich selbst fokussieren
Weiter offenbarte die zweifache Mutter, dass sie "manche Wahrheiten" erst erfahren habe, "als es schon zu spät war", was sie "auf eine Weise getroffen" habe, "die schwer in Worte zu fassen" sei.
Auch hier wurde die Influencerin nicht konkreter, behielt die entscheidenden Details für sich.
Dafür ließ sie allerdings durchblicken, dass sie aus den offenbar unschönen Erfahrungen ihre Lehre gezogen habe - auch, wenn diese sich nicht "einfach verarbeiten" ließen und Zeit bräuchten.
"Ich entscheide mich für Heilung. Für meinen Frieden. Für meine Kinder. Für meinen Glauben. Und vor allem - für mich selbst", stellte die 30-Jährige am Ende ihres kryptischen Posts klar.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa