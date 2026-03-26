Laura Maria Rypa verfasst unter Tränen kryptische Zeilen: "Dinge, die ich niemals erwartet hätte"

Köln - Wer hat ihr nur derart zugesetzt? Laura Maria Rypa (30) meldete sich jüngst mit einem langen und emotionalen Statement bei Instagram, in dem sie tief in ihre offensichtlich verletzte Seele blicken ließ.

Laura Maria Rypa (30) hinterließ auf ihrem Instagram-Kanal jüngst kryptische Worte, nannte dabei aber keine Details. © Instagram/lauramaria.rpa

In ihrer Instagram-Story hatte die Influencerin am Mittwochabend einige Zeilen mit ihren mehr als 940.000 Anhängern geteilt, die aufhorchen ließen.

Denn statt des obligatorischen Einblicks in ihren Alltag zwischen Fashion, Kindern und Betreuung ihrer fünf Hunde zeigte sich Laura plötzlich sehr emotional, teilte zu ihren Worten gar ein Foto von sich, auf dem ihr dicke Tränen die Wangen herunterrannen.

"Ich bin nicht perfekt und ich werde es auch nie sein [...]. Was mich am meisten getroffen hat, waren nicht die Fehler, die ich selbst gemacht habe. Es waren die Verletzungen von Menschen, die mir am nächsten standen. Dinge, die ich niemals erwartet hätte", schrieb die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (33) in ihrem Beitrag, ohne dabei jedoch konkrete Namen oder Vorkommnisse zu nennen.

Nur so viel verriet Laura ihren Fans: Es handle sich um "Worte und Taten, die in Momenten passiert sind, in denen ich mich sicher und getragen fühlen sollte".