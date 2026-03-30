Laura Maria Rypa stellt klar: Ex Pietro hat sie im Netz blockiert, der reagiert sofort!
Köln - Wochenlang hat Laura Maria Rypa (30) rund um ihren Ex-Verlobten Pietro Lombardi (33) und ihre Gefühle zu ihm geschwiegen. Jetzt bringt die Unternehmerin offenbar die Wahrheit ans Licht und kitzelt damit eine unmissverständliche Reaktion ihres Verflossenen hervor.
On-off-Drama, Klappe, die nächste! Kaum haben sich "Pie" und die Mama seiner beiden jüngsten Kids im Traumurlaub offensichtlich wieder angenähert, entflammt im Netz jetzt der nächste Beef.
In einer Fragerunde hat die 30-Jährige klargestellt, dass sie ihrem ehemaligen Verlobten auf Instagram nicht entfolgt ist, sondern der Sänger sie eiskalt blockiert haben soll.
"Eigentlich ist das ein Thema, auf das ich gar nicht groß eingehen möchte. (...) Ich habe ihn nicht entfolgt – er hat mich blockiert", schreibt die Düsseldorferin in ihrer Story.
Wie die Zweifach-Mama vermutet, sei das "Pies" Weg, um mit der aktuellen Situation klarzukommen. Um welche "Situation" es sich aber genau handelt und worum es geht, verrät Laura in ihrem Statement nicht.
Pietro Lombardi kontert auf provokante Aussage
Stattdessen ist es ihr wichtig, nicht missverstanden und ins falsche Licht gerückt zu werden. "Irgendwann ist auch ein Punkt erreicht, an dem ich es leid bin, immer wieder als die Dumme dargestellt zu werden. (...) Mir ist nur wichtig, dass hier nicht ständig ein falsches Bild entsteht. Nicht alles ist so, wie es dargestellt wird."
Lange auf eine Reaktion des 33-Jährigen mussten Laura und Fans aber nicht warten. In gewohntem Setting meldete sich der Dreifach-Papa schließlich zu Wort und sprach bei seiner Reaktion von "Kindergarten".
"Ich glaube, wir sollten jetzt nicht so rumbattlen, wer hier wen blockiert hat. Dann hätte ich auch schon 700 Posts machen müssen und sie wahrscheinlich 500. Vor allem bei uns ... Ist ja nicht so, dass alle sagen 'Oh, wie schlimm' – aber auf einmal juckt's alle."
Viel näher scheint er dann aber doch nicht drauf eingehen zu wollen. "Das ist absolut keine relevante Frage für mich", heißt es zum Abschluss der Thematik.
Ob sich da nicht doch der nächste Zoff anbahnt?
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi, Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa