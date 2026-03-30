Laura Maria Rypa stellt klar: Ex Pietro hat sie im Netz blockiert, der reagiert sofort!

In Bezug auf Ex Pietro Lombardi hat Laura Maria Rypa Tacheles gesprochen und verraten, dass der Sänger sie blockiert habe. Und "Pie"? Spricht von Kindergarten.

Von Michael Kneifler

Köln - Wochenlang hat Laura Maria Rypa (30) rund um ihren Ex-Verlobten Pietro Lombardi (33) und ihre Gefühle zu ihm geschwiegen. Jetzt bringt die Unternehmerin offenbar die Wahrheit ans Licht und kitzelt damit eine unmissverständliche Reaktion ihres Verflossenen hervor.

Mit diesen Worten scheint Laura Maria Rypa (30) die Thematik um ihren Ex-Verlobten ein für alle Mal beenden zu wollen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa On-off-Drama, Klappe, die nächste! Kaum haben sich "Pie" und die Mama seiner beiden jüngsten Kids im Traumurlaub offensichtlich wieder angenähert, entflammt im Netz jetzt der nächste Beef. In einer Fragerunde hat die 30-Jährige klargestellt, dass sie ihrem ehemaligen Verlobten auf Instagram nicht entfolgt ist, sondern der Sänger sie eiskalt blockiert haben soll. "Eigentlich ist das ein Thema, auf das ich gar nicht groß eingehen möchte. (...) Ich habe ihn nicht entfolgt – er hat mich blockiert", schreibt die Düsseldorferin in ihrer Story. Laura Maria Rypa Laura Maria Rypa in Trauer: Mit diesen Worten deutet sie tragischen Verlust an Wie die Zweifach-Mama vermutet, sei das "Pies" Weg, um mit der aktuellen Situation klarzukommen. Um welche "Situation" es sich aber genau handelt und worum es geht, verrät Laura in ihrem Statement nicht.

Pietro Lombardi kontert auf provokante Aussage