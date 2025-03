20.03.2025 15:32 504 Laura Maria Rypa verrät intime Liebes-Details: Das ist das Besondere an ihrer Beziehung

Laura Maria Rypa und ihr Pietro Lombardi haben schon einige Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung hinter sich. Doch was ist das Besondere an ihrem Verhältnis?

Von Florian Fischer

Köln - Laura Maria Rypa (29) und ihr Verlobter Pietro Lombardi (32) haben schon einige Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung hinter sich. Doch was ist das Besondere an ihrer Partnerschaft? Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (32) sind schon seit einiger Zeit verlobt. © Rolf Vennenbernd/dpa "Uns ist es unglaublich wichtig, dass wir uns als Paar bewusst Zeit füreinander nehmen. Sei es ein schönes Abendessen, ein Spaziergang oder einfach ein Abend nur für uns", verrät die Influencerin in einer Instagram-Fragerunde gegenüber ihren fast 950.000 Anhängern. "Nur, wenn wir als Paar stark sind und uns gegenseitig nicht aus den Augen verlieren, können wir auch zu 100 Prozent für unsere Kinder da sein", erklärt die 29-Jährige weiter. Das klingt so, als würden die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte und der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" eine Bilderbuch-Beziehung führen. Laura Maria Rypa Laura Maria Rypa hat Termin beim Anwalt: Gehen die Lombardis jetzt gegen Familie Engels vor? Dabei sah das vor wenigen Monaten eher gegenteilig aus. Streit in der Kölner Villa von Laura und Pietro eskaliert Die Influencerin und ihr Liebster haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot) Nachdem Laura und Pietro Ende August des vergangenen Jahres ihr zweites gemeinsames Kind bekommen hatten, eskalierte ein Streit nur wenige Monate später gänzlich. In der Kölner Villa des "Cinderella"-Interpreten soll es zu einem handfesten Zoff zwischen beiden gekommen sein, bei dem der Sänger die 29-Jährige körperlich und verbal angegriffen haben soll. Mittlerweile aber würden beide viel besser wissen, wer sie seien und was sie wollen und sich auf einem guten Weg als Paar befinden. Laura Maria Rypa Ist Beziehung zu Pietro Lombardi komplett toxisch? Laura Maria Rypa legt Details offen! Zwar sei Laura selbst eine sehr emotionale, aber starke Person und jemand, der seinen eigenen Kopf habe und für seine Überzeugungen einstehe. "Pietro ist genauso und manchmal, ja, sind unsere Stärken aufeinandergeprallt. Vielleicht streiten wir uns öfter als andere, aber ich denke, das zeigt auch, wie viel uns aneinander liegt", gab die Ex-Freundin von Fußballstar Weston McKennie (26) schon vor einigen Wochen zu.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa