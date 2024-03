Laura Maria Rypa zeigt Babybauch und macht Ankündigung, auf die viele gewartet haben

Das will die Influencerin nun allerdings ändern!

Laura hatte auf der Aufnahme glücklich in die Kamera gelächelt und mit dem Schnappschuss wieder mal etliche ihrer Anhänger begeistert, doch nicht nur das!

Laura Maria ist dieser Tage von einem ganz besonderen Glow umgeben, denn die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi (31) strahlt seit ihrer zweiten Schwangerschaft von innen heraus. Das stellte die Influencerin am Mittwoch anhand eines neuen Fotos unter Beweis, das sie mit ihren mehr als 850.000 Fans bei Instagram geteilt hat.

Laura Maria Rypa erwartet zurzeit ihr zweites Kind. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa

"Was glaubt ihr, wie weit ich schon bin?", hatte die baldige Zweifach-Mama in der Bildunterschrift ihres neuesten Beitrags gefragt, woraufhin etliche ihre Anhänger in der Kommentarspalte die unterschiedlichsten Vermutungen abgaben.

Während viele sich sicher waren, dass die ehemalige Düsseldorferin wahrscheinlich noch nicht den vierten Monat beendet hat, gaben wiederum anderen den Tipp ab, Laura habe bereits die Halbzeit ihrer besonderen Umstände erreicht.

Die Lombardi-Verlobte setzte den Spekulationen schließlich jedoch ein Ende, indem sie selbst einen Kommentar absetzte und ihren Fans versprach, das Geheimnis um ihre Schwangerschaftswoche noch an diesem Donnerstag lüften zu wollen.

"Freue mich dann, [mich] mit den Mamis auszutauschen, die auch am Kugeln sind", kündigte Laura an - worauf auch ihre Fans sich ziemlich zu freuen schienen, wie Hunderte "Likes" des Kommentars vermuten ließen.