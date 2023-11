Nach Warnung: Laura Maria Rypa löscht Foto von Söhnchen Leano bei Instagram

Laura Maria Rypa (27) hat ein Instagram-Foto von ihrem kleinen Sohn Leano wieder offline genommen. © Instagram/Laura Maria Rypa

Laura ist nicht nur Mutter eines gut zehn Wochen alten Sohnes, sondern auch Besitzerin von (mittlerweile) drei Hunden.

So zeigte der Schnappschuss, den die Sänger-Gattin in spe am heutigen Donnerstagmorgen auf ihrem Instagram-Profil teilte, den kleinen Leano von hinten, wie er vom Hunde-Trio seiner Mutter umgeben ist.

Das Foto ist offensichtlich in den heimischen vier Wänden der Lombardi-Villa entstanden. Auffällig dabei: Die Vierbeiner kommen ihrem menschlichen Spielgefährten sehr nah, es gibt keine physische Grenze zwischen den Tieren und Leano.

Während sich die meisten User in der Kommentarspalte kurz nach der Veröffentlichung des Bildes begeistert äußerten und über den niedlichen Schnappschuss schwärmten, hatte eine Nutzerin bereits eine düstere Vorahnung.

Sie warnte Laura vor der "Mama-Polizei", also Müttern, die andere Mütter auf ihre vermeintlichen Fehler hinweisen. Der Kommentar ist mitsamt des entsprechenden Fotos allerdings inzwischen von Lauras Instagram-Profil verschwunden.

So hat sich die 27-Jährige augenscheinlich dazu entschlossen, den Beitrag wieder offline zu nehmen - und das wohl aus gutem Grund.