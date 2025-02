Laura Maria Rypa legt gegen Sarah Engels nach: "Mir soll der Mund verboten werden!"

Köln - Der elendige Streit zwischen Laura Maria Rypa (29) und Sarah Engels (32) geht in die nächste Runde. Jetzt hat die Verlobte von Pietro Lombardi (32) gegen die Sängerin nachgelegt.

Es kriselt weiter zwischen Sarah Engels (32) und Laura Maria Rypa (29) © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa, Instagram/sarellax3 (Screenshots)

"Heute haben mich viele Nachrichten erreicht, in denen private Inhalte und Unwahrheiten über meinen Partner verbreitet werden", teilt die Mutter der beiden gemeinsamen Kinder Leano Romeo (2) und Amelio Elija (5 Monate) mit.

"Gleichzeitig soll mir der Mund verboten werden. Ich verstehe nicht, wie man es nicht einfach sein lassen kann", führt Laura weiter aus.

Statt Unruhe zu stiften und falsche Informationen zu verbreiten, wäre es an der Zeit, die Situation ruhen zu lassen. Dieses Verhalten führe nirgendwo hin, ist sich die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte sicher.

Auslöser der ganzen Debatte ist eine an Laura adressierte Unterlassungserklärung, die am Anfang der Woche in die Kölner Villa des Paares geflattert ist. Absenderin: Sarah Engels!