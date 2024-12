13.000 Kilometer von Zuhause entfernt: So kurios verbringt Laura Wontorra gerade die Festtage

Falkland Inseln/Köln - Von wegen Festessen mit der Familie: Moderatorin Laura Wontorra (35, u. a. "Ninja Warrior Germany") ist aktuell so weit wie möglich von zu Hause weg wie man es sich nur vorstellen kann - nämlich in der Antarktis.

Ein Sonnenbad an Deck darf natürlich nicht fehlen: Eine Gelegenheit die sich zu Hause im regnerischen Deutschland wohl aktuell kaum bietet. © Screenshot: Instagram/laurawontorra

Überhaupt scheint die Single-TV-Lady aktuell viel lieber Me-Time zu verbringen. Seit ihrer Trennung von Ex-Mann Simon Zoller Ende 2022 hat die 35-Jährige nämlich niemand Festes offiziell an ihrer Seite.

Genug Zeit also, um zum sonst eigentlich eher familiären Anlass einfach mal die Koffer zu packen und alles hinter sich zu lassen, genauso wie die Arbeit in Köln: Dort war Wontorra in 2024 auch wieder an vielen Formaten beteiligt, zuletzt am Finale von DSDS.

Insgesamt will die 35-Jährige nach eigener Ankündigung rund drei Wochen unterwegs sein, Mitte Januar geht's dann also von der malerischen Kulisse der Antarktis wieder zurück nach Deutschland - wo der Alltag wartet.