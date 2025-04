Nach wochenlanger Pause: Influencerin mit besorgniserregender Botschaft

Gießen - Funkstille bei Influencerin Lealoveslifting (28) ? Das ist überaus ungewöhnlich, war in den vergangenen Wochen jedoch harte Realität für ihre Follower. Am Donnerstag meldete sich die Fitness-Fanatikerin erstmals wieder persönlich zu Wort - und gab direkt Anlass zur Sorge.

Der letzte Post der 28-jährigen Influencerin liegt bereits etliche Wochen zurück. © Montage: Instagram/LeaLovesLifting_official

"Die letzten Wochen waren die härtesten meines Lebens bisher", teaserte Lea Künzl, wie die Content Creatorin bürgerlich heißt, ihren aktuellen Zustand an. Details zu den genauen Hintergründen ihrer Social-Media-Abstinenz oder den Dingen, die ihr derzeit so arg zu schaffen machen, lieferte sie nicht.

Nichtsdestotrotz schien es ihr überaus wichtig gewesen zu sein, nach ihrer rund sechswöchigen Pause ein Dankeschön an ihre Follower zu richten. Denn wie es scheint unterstützten diese Lea trotz ausgebliebenem Content weiterhin fleißig in Form von Bestellung über ihrer Rabattcodes bei ihren jeweiligen Sponsoren.

Aber auch emotional scheinen ihre Anhänger die 28-Jährige in der Zwischenzeit nicht hängen gelassen zu haben. So habe sie eigenen Angaben nach etliche, teils äußerst lange und aufmunternde Nachrichten erhalten, die ihr die nötige Kraft für diese - eventuell lediglich kurzzeitige - Rückkehr auf die Social-Media-Bühne gegeben haben.

Ein klares Anzeichen dafür, dass die junge Frau derzeit eine schwere Phase in ihrem Leben durchläuft, lieferte unter anderem auch ihr Körper. Denn wie sie selbst auch zugab, habe sie einiges an Gewicht verloren, was man der Sportfanatikerin durchaus auch ansah.

Immerhin war ihr aber auch zum Spaßen zumute, konnte sie zumindest über Tomatensauce-Flecken in ihren Mundwinkeln, die sie zuvor nicht bemerkt hatte, herzlich schmunzeln.