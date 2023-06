Leiche von Arno Dübel aufgetaucht? Hier soll der Langzeit-Arbeitslose begraben sein

Der Langzeit-Arbeitslose soll auf dem Friedhof Rahlstedt begraben sein. © CityNews TV

Mitte Mai soll Deutschlands wohl bekanntester Langzeit-Arbeitsloser ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) eingeliefert worden sein, wo er wenige Tage später verstarb.

Doch was geschah dann mit seinem Leichnam? Der war einfach nicht unauffindbar. Sein Name tauchte nach seinem Tod weder auf den Listen der städtischen Leichenhallen in Hamburg noch bei den großen Bestattungsinstituten auf.

Nun soll die Leiche wieder aufgetaucht sein! Beziehungsweise war sie der neusten Theorie nach niemals verschwunden. Denn wie es inzwischen aus dem Umfeld von Arno Dübel heißen soll, sei er bereits vor einiger Zeit beerdigt worden.

Als Grabstätte hätten Angehörige und Freunde den Friedhof in Hamburg-Rahlstedt angegeben. Ob es sich um eine Grabstelle mit Gedenkstein oder ein anonymes Grab handelt, sei unbekannt.

Doch warum wurde überhaupt so ein Geheimnis um Dübels Leiche gemacht? Nahe liegt, dass die Angehörigen einen Medienrummel am Tag der Beerdigung vermeiden wollten und still im engsten Kreis Abschied genommen haben.

Ob "Deutschlands frechster Arbeitsloser" wirklich in Rahlstedt seine letzte Ruhe gefunden hat? Die Friedhofsverwaltung wollte sich dazu aus Datenschutzgründen nicht äußern.